Google Chrome начнет самостоятельно менять пароли пользователей. Кого коснется

Менеджер паролей в Google Chrome будет сам менять ненадежные пароли на сгенерированные автоматически, правда с разрешения пользователя.



Новая функция менеджера паролей

Google объявил, что позволит менеджеру паролей Chrome автоматически менять пароль пользователя, если посчитает его ненадежным, пишет The Verge.

«Когда Chrome обнаруживает скомпрометированный пароль во время входа в систему, Google Password Manager предлагает пользователю возможность исправить его автоматически», — пояснили представители компании в блоге.

Chrome сможет сгенерировать надежную замену на поддерживаемых веб-сайтах и обновить пароль самостоятельно.

Все ради удобства ленивых пользователей

Менеджер паролей Chrome уже может сообщить владельцу аккаунта, если у него небезопасный пароль. В этом случае ему придется придумать новый.

«Но если мы скажем вам, что ваш пароль слабый, то будет действительно неприятно менять его. И мы знаем, что если что-то раздражает, люди на самом деле этого не сделают. Поэтому мы рассматриваем автоматическую смену пароля как выигрыш для безопасности, а также для удобства использования», — сказала Париса Табриз (Parisa Tabriz), вице-президент и генеральный менеджер Chrome.

На регулярной основе менять пароли автоматически, чтобы они никогда не устаревали, Chrome, по словам Табриз, не будет: «Мы очень сосредоточены на том, чтобы пользователь мог контролировать смену своего пароля».

Безопасность паролей Google

Адреса и пароли к 4,93 млн ящикам почтового сервиса от Google — GMail — оказались в открытом доступе в Сети осенью 2014 г. Они принадлежали русско-, англо- и испаноязычным пользователям сервиса.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что средства расширенной проверки орфографии в браузерах и офисных сервисах Google и Microsoft, отвернувшихся от России, сами были уличены в копировании абсолютно всей введенной информацию на серверы компаний, в том числе личных паролей и персональных данных.

Впрочем, россиянам Google осенью 2024 г. запретил создавать профили Gmail, которые используются во всех Android-устройствах — смартфонах, планшетах, головных устройствах автомобилей и пр. Это означает, что, покупая, к примеру, новый смартфон на Android и не располагая ранее созданным Gmail-профилем, пользователь из России останется без корректно работающих сервисов Google, включая магазин приложений Google Play.

Интернет-гигант, в 2023 г. обанкротивший свое российское представительство, терроризирует россиян с 2022 г. — отключил монетизацию для блогеров на YouTube и прекратил работу рекламной сети AdSense, изгнал наших сограждан из своих облачных сервисов.

А в марте 2022 г. он даже пытался тайно вывезти из страны своих российских сотрудников. На тот момент в российском представительстве Google работало около 240 человек.