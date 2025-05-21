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Группа «Эталон» внедрила импортонезависимую аналитическую платформу «Дельта BI»

Группа «Эталон» завершила переход на систему аналитики «Дельта BI». Решение полноценно заменило функциональность зарубежного BI-продукта и обеспечило компании современный подход к управлению отчетностью по ключевым бизнес-показателям. Доступ к 100+ отчетным формам получили сотрудники в 10 регионах присутствия группы. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Группа «Эталон» — федеральный девелопер, специализирующийся на жилой недвижимости комфорт-, бизнес- и премиум-класса в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

Раньше для решения задач мониторинга показателей и аналитики данных использовали зарубежную BI-систему. С прекращением ее поддержки в России перед компанией встала задача перехода на импортонезависимое ИТ-решение. Требовалось не только воспроизвести существующие бизнес-процессы в новом контуре, но и получить дополнительные инструменты для развития аналитической инфраструктуры во всех подразделениях группы.

В «Эталоне» выбрали импортонезависимую систему «Дельта BI». Это платформа для продвинутого анализа, которая сочетает в себе функциональность решений Business Analytics, Data Preparation и Data Science.

Переход на «Дельта BI» в «Эталоне» был реализован за девять месяцев силами внутренней команды из трех специалистов, прошедших обучение в Navicon. В ходе работ было перенесено более 50 аналитических отчетов из прежних систем с полной адаптацией бизнес-процессов. После миграции каждого блока данных следовало обучение сотрудников и отключение старых отчетов.

Сейчас платформу используют в 10 регионах присутствия группы. Бизнес получил в свое распоряжение более 100 готовых отчетных форм, что позволяет оперативно решать любые задачи в области анализа данных.

«Миграция на новый BI-продукт — это серьезный шаг, который может потребовать от бизнеса не только перестройки бизнес-логики в ряде процессов, но и полноценного переобучения команды. Именно поэтому важно грамотно подойти к выбору отечественного решения, — сказала директор по развитию «Дельта BI» системного интегратора и разработчика Navicon Татьяна Хачапуридзе. — Платформа “Дельта BI” обладает интуитивно понятным и привычным пользователям интерфейсом, позволяет легко настраивать дашборды и визуализации. Она оптимально подходит для компаний, которым важно обеспечить команду на всех уровнях бизнеса самой свежей информацией».

«В условиях динамичного рынка недвижимости было критически важно ускорить подготовку аналитики, — отметил Дмитрий Леонов, директор по данным ООО «Эталон Тех», входящей в группу «Эталон». — “Дельта BI” предоставляет командам актуальные данные в реальном времени, что особенно ценно при управлении распределенными проектами. В планах группы — автоматизация отчетности по всем направлениям деятельности».

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