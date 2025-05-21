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Генеративный ИИ в Directum Lite поможет создавать документы быстро и без ошибок

В облачной версии системы для среднего и малого бизнеса Directum Lite появился генеративный искусственный интеллект. Сервис помогает создавать самые распространенные в компании документы и экономить на этом до 2 часов рабочего времени в день. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Умная технология освободит от трудоемкой и рутинной работы делопроизводителей, секретарей, помощников руководителей. Искусственный интеллект по запросу в считанные секунды сгенерирует исходящее письмо, служебную записку, приказ, подготовит повестку совещания и аннотацию к документу.

Также генеративный искусственный интеллект может стать незаменимым помощником для юристов. Технология «обучена» проверять документы по заданным критериям. К примеру, искусственный интеллект по промт-запросу может проконтролировать соответствие текста договора российскому законодательству. ИИ не просто «подсветит» пункты, требующие доработки, но и порекомендует правильный вариант формулировки. Критерии для проверки можно настраивать самостоятельно — с помощью инструмента no-code.

Генеративный искусственный интеллект не требует дополнительного внедрения: он встроен в систему, доступен в ее базовой функциональности и будет работать сразу после установки ПО.

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