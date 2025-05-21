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Fork-Tech реализовал проект по оптимизации логистических цепочек в «Магните»

Российский разработчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал и реализовал проект по переносу логики на обновленную интеграционную шину сервиса паллет в федеральной сети магазинов «Магнит». Аналитики Fork-Tech разобрали логику сервиса и подготовили техническое задание для перехода на более современную платформу, что обеспечило бесперебойную передачу данных и возможность для дальнейшего масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Ключевой задачей проекта было обеспечить за счет обновления интеграционной шины возможности развития и масштабирования сервиса, который отвечает за автоматизированный учет, управление и оптимизацию оборота паллет. Система регулирует наполняемость полок в более чем 30 тыс. розничных магазинов «Магнит», а также поддерживает стабильную работу интернет-магазина.

Эксперты Fork-Tech вместе с командой «Магнита» проанализировали текущую систему, чтобы описать ее логику и процессы в исходном виде. Затем аналитики оптимизировали логику сервиса с учетом возможностей нового, более технологичного решения, выявили ключевые зависимости и разработали стратегию перехода на новую интеграционную шину, которая минимизировала риски сбоев и обеспечила полную прозрачность процессов. Итогом работы стала реализация первого этапа производственного процесса - создание технического задания для дальнейшего внедрения.

Реализацией внедрения модернизированной платформы занимается команда «Магнита». Обновленная интеграционная шина работает в режиме реального времени, поддерживает бесперебойную передачу данных о паллетах в e-com и во все розничные точки сети. Проект позволил добиться повышения скорости и точности взаимодействия между системами, а также обеспечил возможность для дальнейшего масштабирования.

«Развитие цифровых инструментов в логистике — один из приоритетов для “Магнита”. Благодаря сотрудничеству с Fork-Tech нам удалось создать прочную основу для дальнейшего роста. Переход на новую интеграционную шину позволит нам еще быстрее и точнее управлять оборотом паллет, что напрямую влияет на наполняемость полок и качество обслуживания клиентов в наших магазинах по всей стране», — сказала Наталья Радченко, руководитель управления по развитию ИС middle-office «Магнит».

«В современных логистических процессах четкий учет и управление паллетами — это основа бесперебойных поставок. Когда от работы системы зависит наполняемость полок одной из крупнейших федеральных розничных сетей и стабильная работа e-com, важно не только поддерживать ее стабильность, но и постоянно развивать. На проекте с «Магнитом» мы разработали стратегию перехода на современное решение, которое гарантирует стабильные поставки более 25 тыс. товарных наименований, а значит — покупатели всегда найдут на полках «Магнита» нужные продукты», — отметила Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

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