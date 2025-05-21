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«ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представила обновление сервиса «N3.Health Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение, предназначенное для частных медицинских организаций, теперь позволяет не только регистрировать документы в федеральном сегменте ЕГИСЗ через платформу N3.Health, но и автоматически передавать их в региональные информационные системы. Это особенно важно для клиник, которым требуется формировать отчетность в рамках системы ОМС.

Для медучреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, передача информации в региональные ГИС является обязательным условием. Ранее для этого нужно было настраивать дополнительные точки интеграции, что требовало от медицинских организаций и разработчиков медицинских информационных систем дополнительных ресурсов на интеграцию и ее дальнейшую поддержку.

Обновление «N3.Health ИЭМК» позволяет клиникам выполнять лицензионные требования, автоматизировать передачу данных в региональные ГИС без дополнительных интеграций и сократить издержки на поддержку множественных подключений. Для этого достаточно, чтобы медицинская информационная система учреждения поддерживала передачу данных в ЕГИСЗ в соответствии с API «N3.Health ИЭМК».

Новый функционал оперативно разработан в ответ на запросы клиентов и партнеров — частных медицинских организаций и разработчиков медицинских информационных систем. Поводом для доработки стали участившиеся требования регионов о необходимости выгрузки данных в рамках системы ОМС.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы взаимодействие клиник с ЕГИСЗ было максимально простым и прозрачным и стремимся минимизировать технические сложности для наших клиентов. Благодаря обновлению «N3.Health ИЭМК» медицинским организациям теперь достаточно одной интеграции с нашей платформой, чтобы одновременно выполнять требования по передаче данных в федеральный РЭМД ЕГИСЗ и автоматически отправлять документы в нужные региональные системы. Это существенно снижает нагрузку на ИТ-службы клиник, избавляет медицинские организации от ручного ввода данных и уменьшает риски ошибок при формировании отчетности. Вместо того чтобы тратить силы на многочисленные интеграции, клиники могут сосредоточиться на пациентах, доверив техническую часть нашей платформе», — сказала Татьяна Чамокова, руководитель проектов по развитию коммерческого сектора компании «ЭлНетМед».

Сервис «N3.Health ИЭМК» позволяет медицинским организациям оптимизировать процессы оказания помощи пациентам за счет доступа к единой электронной карте и взаимодействия между филиалами и партнерами. Сервис обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ, включая передачу данных в подсистемы ЕГИСЗ МЗ РФ — Интегрированную электронную медицинскую карту и Реестр электронных медицинских документов. На сегодняшний день более 8000 медучреждений используют платформу N3.Health для работы с ЕГИСЗ.

«ЭлНетМед» — официальный оператор передачи данных в ЕГИСЗ и обладатель статуса иной информационной системы с 2019 г. Компания специализируется на решениях для частной медицины.

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