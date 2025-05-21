«Банк Хлынов» совместно с GlowByte внедрил решение для offline-маркетинга CM Ocean Batch Flow вендора Data Sapience

«Банк Хлынов» совместно с интегратором GlowByte внедрил экологичную персонализированную коммуникацию с контролем бюджета. Компания запустила систему автоматизации маркетинга на базе решения CM Ocean Batch Flow отечественного вендора Data Sapience. Новая инфраструктура автоматизирует рассылки, повышает конверсию и позволяет тестировать гипотезы в режиме 24/7, не превращая сотрудников в «роботов-отправителей». Благодаря проекту коммуникации стали более своевременными и тактичными. При этом банк при настройке сценариев учитывает и соблюдает все правила приватности, не нарушая личные границы клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Банка Хлынов».

CM Ocean Batch Flow – модуль для визуального построения многошаговых и многоканальных маркетинговых кампаний в пакетном режиме. Отвечает за полный цикл разработки и позволяет управлять всеми этапами запуска кампаний: от формирования сегментов и настройки каналов до проведения A/B-тестов и каскадных коммуникаций. Продукт является частью платформы CVM-маркетинга CM Ocean российского разработчика Data Sapience.

До реализации проекта маркетологи банка «Хлынов» собирали базы клиентов вручную, самостоятельно отправляли сообщения, а после – ждали ответ. Цикл был длительным и не приносил желаемых результатов. Тестирование гипотез в такой ситуации становилось сверхзадачей, требующей слишком много ресурсов. А своевременность отправки коммуникаций из-за отсутствия автоматизации зависела от множества сторонних факторов.

Решение CM Ocean Batch Flow превратило хаос в порядок. Благодаря масштабированию рассылок «Банк Хлынов» теперь может запускать до 10 кампаний одновременно через любые каналы коммуникации: от мессенджеров до голосовых помощников. Внедрение привело к росту конверсии благодаря релевантности предложений. Кроме того, банк получил возможность проводить A/B-тесты, проверяя сценарии на соответствие требованиям клиентов и получая результаты в два клика, а не через неделю. В основе проекта – API для SMS, умная сегментация клиентской базы и аналитика результатов коммуникаций в реальном времени.

В будущем в рамках проекта планируется провести интеграцию платформы автоматизации маркетинга со всеми внутренними системами банка для более точного таргетинга. Также в планах – автоматизация B2B-коммуникаций для повышения LTV (Lifetime Value) бизнес-клиентов банка.

«Этот проект стал поворотным моментом в нашей работе с клиентами. Раньше наши маркетологи тратили часы на рутину, а теперь автоматизация делает за них 80% работы. Результат? Скорость запуска кампаний выросла в 3 раза, конверсия — на 25%. В планах научить систему общаться даже с корпоративными клиентами. Для нас это новый уровень диалога, где банк становится лучшим решением для клиента, его семьи и бизнеса. Партнером, который чувствует потребности клиентов и уважает их время», – сказала Екатерина Эфрос, заместитель начальника управления по маркетингу, «Банк Хлынов».

«Совместный проект банка Хлынов, GlowByte и Data Sapience стал примером того, как можно перевести CVM-маркетинг из концепции в рабочий инструмент. Мы не просто автоматизировали процессы — банк получил гибкую систему для персонализации коммуникаций, где каждое предложение строится на данных о клиенте. При этом время подготовки кампаний сократилось в разы, а маркетинг перестал быть «черным ящиком»: теперь банк точно понимает, какие сценарии работают. Важно, что такой подход доступен не только крупным игрокам, но и региональным банкам, готовым к цифровой трансформации», – отметил Даниил Калюжный, руководитель направления клиентской аналитики, GlowByte.

«Этот проект — не просто внедрение платформы, а результат настоящего партнерства с командой банка «Хлынов». Благодаря глубокой вовлеченности коллег мы смогли запустить систему в сжатые сроки и без компромиссов по качеству. Для CM Ocean это особенный кейс: такие технологии традиционно ассоциируются с крупнейшими банками, но наша совместная команда доказала, что и региональный бизнес готов не просто к автоматизации, а к продвинутому CVM-маркетингу. Уверен, это станет важным сигналом рынку — персонализированный подход доступен тем, кто готов мыслить стратегически, независимо от масштаба. И сегодня «Банк Хлынов» не просто внедряет передовые практики — он формирует новую норму для отрасли и задает ориентир для всех, кто стремится к настоящей клиентоцентричности», – сказал Владимир Носиков, директор платформы CM Ocean, Data Sapience.