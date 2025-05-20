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Сбербанк внедрит ИИ-агентов в процедуры банкротства граждан

В ближайшие годы большинство рутинных процессов в банкротстве будут переданы ИИ-агентам. Об этом заявил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

Топ-менеджер банка отметил, что в банкротстве присутствует множество повторяющихся действий на основе правил и шаблонов, которые требуют обработки и анализа неструктурированной информации (договоры, соглашения и т. д.). Внедрять искусственный интеллект здесь можно поэтапно, передавая ИИ-агентам одну часть процесса за другой. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Демин, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка: «Мы решили начать с рутинных задач в процедуре банкротства, которые занимают много времени. Это сбор пакета документов для включения в реестр кредиторов и подготовка требования о включении, проверка судебных актов на наличие ошибок и описок, запрос недостающих документов у арбитражного управляющего или поиск их в соответствующих базах. Мы уже начали создавать ИИ-агентов для этих процессов. По нашим оценкам, внедрение AI-агентов позволит сократить трудозатраты на 20%, повысить скорость и точность принятия решений».

Качественные данные — основа не только для ИИ-агентов, но и для принятия любых решений, подчеркнул Кирилл Демин. Не менее важна и скорость получения таких данных. Их можно брать в судебных актах, Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), базах госорганов и у арбитражных управляющих. Но для быстрого обмена документами необходима интеграция с системами ФНС и СРО (саморегулируемая организация арбитражных управляющих).

Кирилл Демин, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка: «Все участники процедур банкротства должны работать над цифровизацией. Иначе может возникнуть цифровое неравенство, когда одни игроки рынка уйдут вперед, а кто-то отстанет, — и это приведет к проблемам. Цифровизацию в банкротстве не остановить, и нам всем нужно много работать, чтобы сделать институт банкротства более прозрачным и эффективным благодаря новым технологиям».

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