МТС обеспечила связью более девяноста малых населенных пунктов Тамбовской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 93 населенных пунктов Тамбовской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 20 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди подключенных к сети МТС населенных пунктов самыми малочисленными стали села Ульяновка и Овсяновка Кирсановского района, деревня Ахтырка Рассказовского района, село Гладышево Токаревского района и поселок Новая Поповка Сосновского района. Больше всего сел и деревень было подключено в Уметском, Моршанском, Рассказовском и Ржаксинском районах. В среднем, в каждой из 93 локаций проживает около 300 человек. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще 30 тыс. жителей Тамбовской области.

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету МТС селяне и гости региона смогут пользоваться интернет-сервисами, общаться по видеосвязи с родными, а предприниматели — использовать цифровые технологии для развития бизнеса.

«Работы по расширению мобильной связи и интернета в Тамбовской области были проведены в рамках программы устранения цифрового неравенства. Важно, чтобы в сельской глубинке люди могли использовать те же цифровые сервисы для решения бытовых вопросов, работы и учебы, что и в городах. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут получать в электронном виде государственные услуги, использовать социальные и образовательные онлайн-сервисы», — сказал технический директор МТС в Тамбовской области Сергей Ушанев.