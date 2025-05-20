CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует проект по переходу на отечественные решения в области управления данными и выбрал Arenadata Catalog (ADC) в качестве новой платформы для ведения глоссария и работы с метаданными. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

ADC — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance. Система объединяет в едином интерфейсе каталог метаданных, бизнес-глоссарий, поиск, профилирование и проверку качества данных, платформу сотрудничества пользователей, автоматическое построение Data Lineage и другие функциональные возможности.

ММК провел проект по аналитике представленных на рынке российских продуктов. В результате их оценки по нескольким десяткам функциональных параметров был выбран ADC.

На финальном этапе были проанализированы три решения для управления данными, и по совокупности приоритетных для компании метрик ADC продемонстрировал наилучший результат. Среди наиболее критичных факторов, которые учитывались при выборе системы, были наличие коннекторов к ключевым для ММК СУБД, удобство поиска внутри глоссария, логичность пользовательского интерфейса, а также общая стоимость владения за пятилетний период.

«Мы используем продукты группы Arenadata уже около пяти лет и уверены в их качестве, высоком уровне технической поддержки и ориентации компании на развитие своих решений. Это стало в том числе одним из нефункциональных факторов при выборе новой платформы. Arenadata Catalog — шаг к независимости и устойчивости наших ИТ-систем», — сказал Дмитрий Ганаев, начальник офиса управления данными «ММК-Информсервис».

Проект миграции планируется завершить до конца 2025 г. На первом этапе команда сосредоточится на развертывании платформы и переносе метаданных из Informatica. В рамках проекта ММК пользуется консалтинговыми услугами Arenadata Catalog, направленными на методологическую поддержку внедрения и настройку платформы. Это позволит не только обеспечить корректную миграцию с предыдущей системы, но и выстроить процессы работы с метаданными. Внедрение Arenadata Catalog повысит прозрачность и доступность данных для аналитиков и проектных групп, в том числе Центра искусственного интеллекта ММК.

«Мы рады, что решение ММК по переходу на Arenadata Catalog стало результатом взвешенного и глубоко проанализированного выбора. Для нас это показатель зрелости продукта и доверия к команде. Мы уверены, что внедрение принесет ММК значимый эффект, а наши компетенции в области дата-менеджмента станут надежной опорой для команды заказчика на каждом этапе проекта», — сказал Максим Власюк, директор департамента по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

Опытнейшего программиста заменили нейросетью и больше не берут на работу: «Это только начало волны социальных и экономических катастроф»

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД»

Игорь Пустоветов, GMonit: Мы помогаем бизнесу превращать сложные ИТ-системы в управляемый актив

В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153