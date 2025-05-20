«Контур» поможет бизнесу Красноярского края перейти на цифровые инструменты ​

«СКБ Контур» и центр «Мой бизнес» Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут вместе помогать малому и среднему бизнесу в Красноярском крае использовать современные технологии и автоматизировать работу. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Главная цель партнерства — рассказать предпринимателям о новых цифровых решениях и научить, как с их помощью проще вести бизнес и общаться с государственными органами.

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, консультации и делиться полезной информацией. Помощь получат как начинающие предприниматели, так и те, кто уже давно ведет дело. Темы консультаций: производство товаров и оказание услуг; инновационные и научно-технические проекты; посреднические услуги; консалтинг, аудит и оценка бизнеса.

Совместные мероприятия — это конференции, семинары, тренинги и другие события. Специалисты «СКБ Контур» будут выступать в качестве спикеров и экспертов. Темы, которые будут затрагиваться на этих мероприятиях: маркировка товаров и фискальные данные; бухгалтерия, отчетность и кадровый учет; электронный документооборот, включая кадровый; автоматизация магазинов, кафе и ресторанов; автоматизация в гостиничном бизнесе; торговое оборудование и кассы; CRM-системы, телефония, вебинары и видеосвязь.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Мы видим, насколько важно сегодня поддерживать предпринимателей не только финансово, но и технологически. Сотрудничество с Центром позволит нам быстрее и эффективнее донести до бизнеса в регионе современные решения, которые реально упрощают работу и открывают новые возможности для роста».

Павел Кириллов, генеральный директор регионального центра «Мой бизнес»: «Ожидается, что совместная работа «СКБ Контур» и центра «Мой бизнес» окажет значительное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, способствуя повышению его конкурентоспособности и внося вклад в экономическое развитие региона. Предприниматели получат необходимые знания и инструменты для успешного ведения бизнеса в современном цифровом мире, что позволит им уверенно двигаться вперед и достигать новых высот».