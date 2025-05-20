F.Doc реализовал первые коробочные интеграции с медицинскими информационными системами

«Безбумажный офис» F.Doc взаимодействует с вендорами медицинских информационных систем (МИС): в настоящий момент в пилотном формате реализованы интеграции с шестнадцатью МИС, в числе которых «БИТ. Управление медицинским центром», DentalPRO, SQNS и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника». Бесшовная интеграция дает медучреждениям возможность оформлять электронные документы с пациентами непосредственно в интерфейсе МИС. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Фокус развития F.Doc направлен на формирование максимально удобного пользовательского пути как для сотрудников компании, так и для ее клиентов — физических лиц. «Безбумажный офис» F.Doc, как полноценная экосистема цифровых сделок, позволяет организациям, помимо оптимизации существующих бизнес-процессов, реализовывать новые сценарии обслуживания клиентов. В частности, клиники в зависимости от выбранного ими функционала сервиса могут предоставлять пациентам возможность оплаты медицинских услуг в момент онлайн-подписания договора. Развитие партнерских отношений F.Doc с различными МИС помогает медучреждениям упрощать и ускорять процесс перехода на электронный документооборот с пациентами за счет интеграции ЭДО с уже используемыми организацией учетными системами.

«Оформление документов — значимый этап взаимодействия компании с клиентами, важно сделать его простым и удобным, особенно когда речь идет о получении врачебной помощи. Цифровизация документооборота способствует выстраиванию более комфортной коммуникации между медперсоналом и пациентами. Клиент получает возможность подписывать документы в привычном для себя онлайн-формате, больше не тратя времени на длительное ожидание в регистратуре или на ресепшене. Медперсонал же за счет автоматизации процесса и снижения нагрузки в решении рутинных вопросов может уделить больше внимания непосредственно оказанию профессиональной помощи пациенту, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис» F.Doc Михаил Легченко. — Мы стремимся сделать пользовательский сценарий электронного подписания максимально удобным не только для пациента, но и для сотрудника клиники. Поэтому предлагаем медучреждениям нативную интеграцию ЭДО с той учетной системой, в которой сотрудник первично начинает процесс подготовки документа и заводит карточки пациентов».

С помощью F.Doc с пациентами в электронном виде можно подписывать договоры на оказание медицинских услуг, анкеты пациента, медицинские и финансовые планы лечения, информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство или отказ от него, а также другие документы.

Оформление электронных документов через сервис «Безбумажный офис» F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.