Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.



Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

CDO ИДС Боржоми Россия и Беларусь Дмитрий Бунеев

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Директор Департамента информационных технологий Альфа-Капитал Федор Лежнев

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

В CNews FORUM Кейсы 2025 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; директор по информационным технологиям, ФГУП «Космическая связь» Павел Татаренко; директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Сергей Субачев; руководитель ИТ-блока МКБ Николай Ульянов; директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «ТВЭЛ» Евгений Гаранин; директор по информационным технологиям Росгеологии Павел Соловьев; директор ГАУ ИТЦ «Соцзащита» Москвы Денис Солодовников; директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Агроэко» Сергей Меркулов; директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русал» Михаил Граденко; директор по цифровой трансформации UD Group Юрий Секликов; директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова; директор по развитию информационных систем Банка «ВТБ» Олег Тихомиров; директор по ИТ Perfomance Group Александр Бражников; руководитель департамента цифровизации ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко; начальник управления информационных технологий и систем Автозавода Санкт-Петербурга Роман Цыганков; директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников; начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив Росгосстраха Максим Васильев; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники Станислав Ромащев; советник генерального директора по ИТ Henderson Евгений Мельников; директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; советник генерального директора по цифровой трансформации «Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Лебедев; советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Артем Евсеев;

Директор по данным ДОМ.РФ Сергей Орешкин

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».

Директор по управлению проектами ИТ сервисов Почта Банка Роман Мезенцев

На секции «Искусственные интеллект и большие данные» выступят: директор Департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев, руководитель отдела стандартизации и контроля качества «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» Департамента здравоохранения Москвы Рустам Ерижоков, директор по данным «ДОМ.РФ» Сергей Орешкин, директор по управлению проектами клиентского сервиса DPD в России Наталья Лошкарева, руководитель направления инновационных продуктов «Лента» Елена Овцына, VK Data Platform, проректор Президентской академии РАНХиГС Павел Клепинин, IT-Директор ГК стоматологических клиник DREAM TEAM COMPANY «Команда Мечты» Сергей Елисеев, CDO «ИДС Боржоми Россия и Беларусь» Дмитрий Бунеев, руководитель департамента технологий индустрии 4.0 «ЕвроХим» Александр Котельников, руководитель Центра аналитики и исследований «МТС» Web Services Николай Шуняев, Cluster lead Architect «МТС» Web Services Виталий Ляпер, руководитель направления по архитектуре данных. Владелец продукта Data Lake «Магнит» (Magnit Tech) Сергей Черномырдин, директор по управлению проектами ИТ сервисов Почта Банка Роман Мезенцев, Siblion, Chief Data Scientist «Рамблер» «Сергей Карпович».

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.