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В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА

Аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта. В дронопорте созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем.

Открытие дронопорта

На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт, об этом сообщили CNews в пресс-службе регионального правительства. Дронопорт открыли на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе области.

В мае 2025 г. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) России впервые утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, беспилотные технологии — одно из приоритетных направлений промышленного развития. «Сегодня наш регион — единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве», — заявил он.

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Правительство Сахалинской области
В России появился первый официальный дронопорт «Пушистый», он расположен на Сахалине

Дронопорт — посадочная площадка, предназначенная для эксплуатации только беспилотными воздушными судами. Следующим этапом развития беспилотной инфраструктуры станет разработка маршрутной сети дронопортов. Инфраструктура подобного дронопорта обеспечивает комплексный функционал по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в круглосуточном режиме.

Аэродром «Пушистый» — бывший военный аэродром на восточной окраине портового города Корсаков. Был построен японцами в период их владения южной частью острова и использовался авиацией Японии, а японское название имел Отомари.

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Telegram-канал - Валерия Лимаренко
Дронопорт «Пушистый» в апреле 2025 г.

В начале апреля 2025 г. с территории дронопорта «Пушистый» выполнен первый беспилотный полет до маяка Анива и обратно. Дрон успешно преодолел 216 км. Инженеры уже строят амбициозные планы, они планируют запустить следующий беспилотник с полезным грузом на Курилы.

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Telegram-канал - Валерия Лимаренко
С территории дронопорта «Пушистый» выполнен первый беспилотный полет до маяка Анива и обратно 3 апреля 2025 г.

На 20 мая 2025 г. в дронопорте «Пушистый» созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем, отметил Лимаренко. Аэродром в настоящее время числится за областным государственным автономным учреждением «Центр технических видов спорта».

Над проектом работали

Присвоение «Пушистому» нового статуса стало результатом работы областного и федерального правительств, а также группы компаний «Аврора», в том числе «Аврора — БАС», которая занимается развитием беспилотных авиасистем. Работу по подготовке и легализации аэронавигационной информации дронопорта выполнил Центр аэронавигационного обеспечения полетов, который имеет многолетний опыт по комплексному обеспечению полетов воздушных судов на Дальнем Востоке.

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Telegram-канал - Валерия Лимаренко
Тестирование отдела управления полетами в дронопорте «Пушистый» в марте 2025 г.

Генеральный директор компании «Аврора — БАС» Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта «Пушистый» позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.

Первое мероприятие

Успешный опыт Сахалинской области может стать примером для других регионов России, заинтересованных в развитии беспилотной авиации. По решению федеральных министерств транспорта, промышленности и торговли и по развитию Дальнего Востока и Арктики на Сахалине будут проводить ежегодные сборы по апробации передовых решений в сфере беспилотных технологий.

С 6 по 8 сентября 2025 г. в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» на базе дронопорта «Пушистый». В нем примут участие представители десятков регионов России и стран БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Система спутниковой связи

В апреле 2025 г. российское конструкторское бюро «Интеллектуальные приборы» («Интеп») начало испытания первой в России системы спутниковой связи реального времени для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) среднего класса. Данная разработка позволит существенно расширить радиус действия беспилотников и обеспечить их контроль вне зон прямой видимости.

По информации ТАСС, система способна поддерживать устойчивую работу на краях зон покрытия космических аппаратов на геостационарной орбите и перспективных аппаратов на высокой эллиптической орбите, включая работу в высоких широтах. Это делает разработку особенно ценной для развития Северного морского пути, а также морских акваторий Дальнего Востока, Балтийского, Черного и Каспийского морей.

Результатом внедрения данной системы станет обеспечение контроля над беспилотниками вне зон действия радиоканалов, работающих в зоне прямой видимости, а также вне иных источников ретрансляции сигналов – например, других беспилотников или элементов инфраструктуры сетей сотовой связи.

Техническая часть системы работает в Ku-диапазонах частот, при этом разработчики предусмотрели возможность изготовления варианта для С-диапазона. Конструкция объединяет высокоэффективную параболическую антенну диаметром 35 см с облучателем, трансивер, модуль управления, модуль позиционирования и интеллектуальную систему слежения в одной антенне. Это позволяет беспилотной платформе осуществлять дистанционную связь со спутниками на геостационарной орбите во время движения.

Антон Денисенко

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