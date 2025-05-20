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«Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан»

Корпорация «Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан», предназначенных для решения широкого спектра задач оцифровки. «Элар» - российский производитель российской радиоэлектроники, сканирующего оборудования и систем долговременного хранения данных. Компания имеет более 30 лет опыта работы с крупнейшими музеями, библиотеками и архивами страны, а также с госсектором и промышленными предприятиями. Линейка сканеров «ЭларСкан» и «ПланСкан» функционируют как на российском, так и на зарубежном рынках. Сканеры «Элар» являются полностью отечественной разработкой и включены в реестр российской промышленной продукции (РЭП). Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Многофункциональные возможности и инновационные технологии

Универсальные книжные сканеры «Элар ПланСкан» предназначены для оцифровки разноформатных документов, книг и папок, включая сброшюрованные и поврежденные материалы. Новое поколение «Элар ПланСкан» включает усовершенствования, которые повышают эффективность работы устройств. Одной из ключевых особенностей является лазерная технология 3D-измерения профиля высоты оригинала, позволяющая точно позиционировать осветители и настраивать фокусировку под объекты произвольной формы. За счет использования 60 опорных точек, - это в 20 раз больше по сравнению с зарубежными аналогами, высотный профиль получается более точным и достоверным, а качество получаемых данных становится значительно выше. Это позволяет получать высококачественные изображения материалов с перепадами толщины и сложным рельефом, например, идеальную картинку текста, который уходит в область корешка на документах с плотным сшивом, или сканировать картины в рамах, где важна фиксация деталей изображений на каждом уровне плоскости – рельеф и подписи, нанесенные на раму, и точная передача самого произведения искусства.

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Элар
«Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан»

Интеллектуальное ПО для оптимизации процессов

Сканеры «Элар ПланСкан» оснащены встроенным программным обеспечением «СканИмидж», которое предоставляет все преимущества сканеров «ЭларСкан» при работе в формате программно-аппаратного комплекса (ПАК). Открытая операционная система на базе Linux позволяет устанавливать дополнительные приложения и подключать внешние устройства. Программное обеспечение зарегистрировано в реестре российского ПО Минцифры России и имеет сертификаты совместимости с отечественными операционными системами на базе Linux. Реализована поддержка фоновых процессов экспорта и хранения файлов на встроенном ПК с возможностью распознавания текста и отложенной постобработки, что значительно ускоряет и упрощает рабочий процесс.

Разнообразие модификаций для любых потребностей

Сканеры «Элар ПланСкан» предлагают множество модификаций, включая модели со сменными стеклами, где в комплекте идет плоское и V-образное стекло, а также модификацию с глубокой колыбелью для тяжелых сшитых оригиналов толщиной до 50 см. Модификация Р (Ручной) подходит для работы с документами, требующими особого внимания и ручной настройки. Модификация РА (Ручной Автомат) сочетает ручное управление и автоматизацию процессов, что делает ее идеальной для оцифровки больших объемов материалов. Модификация *50, соответственно, предназначена для работы с крупноформатными документами. Сканеры поддерживают форматы А1 и А2, что позволяет работать с документами различных размеров. Сетевой и USB интерфейсы обеспечивают гибкость подключения, позволяя интегрировать устройства в любую корпоративную ИТ-инфраструктуру, - это упрощает процесс оцифровки и хранения данных.

Четкость изображений и надежность в эксплуатации

Адаптивное освещение с индексом цветопередачи (CRI) более 90 гарантирует высокое качество изображений. CRI – это показатель соответствия дневному солнечному свету, чем выше его значение, тем система освещения более приближена к эталонной, что позитивно влияет на естественность цветопередачи на отсканированных изображениях – все цвета отображаются натуральнее и реалистичнее. Камера LiveView с разрешением 8 МП позволяет в реальном времени наблюдать за правильностью размещения оригиналов на поверхности сканирования. Это дает возможность точно позиционировать документы перед запуском оцифровки, избегая получения бракованных изображений и исключая временные затраты на работу по пересканированию, что особенно актуально при работе с нестандартными, сложными и габаритными материалами.

Линейный CCD сенсор высокого разрешения также превосходит зарубежные аналоги. Линейный способ сканирования, при котором оцифровка производится в движущемся луче света, который перемещается вдоль сканируемого оригинала, позволяет получить стабильно высокое разрешение и четкую картинку при работе с документами любого формата по всему периметру области сканирования.

Новое поколение сканеров «Элар ПланСкан» также отличается высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Прецизионная настройка фокуса остается неизменной даже при транспортировке, что гарантирует стабильное качество сканирования.

Высокая скорость обработки

Скорость работы сканеров — важный аспект их функциональности. Один из режимов позволяет сканеру работать в ограниченной области, что повышает скорость оцифровки документов небольшого формата. В этом режиме луч света движется в заданных рамках, не захватывая неиспользуемую площадь, что сокращает время обработки изображения и увеличивает общую производительность системы.

Дополнительное ноу-хау российского сканера - это возможность двустороннего сканирования. При этом, когда луч света проходит вдоль оригинала, следующее сканирование начинается с конца предыдущего прохода. Это позволяет избежать временных затрат на возврат механизма в исходное положение перед каждым новым сканированием. Кроме того, сканеры «Элар» предлагают высокоскоростной режим для потоковой оцифровки, когда уровень обработки изображений не критичен. В этом режиме сканер способен обрабатывать более 60 кадров в секунду, что позволяет эффективно захватывать изображения с высокой частотой. Это особенно полезно при сканировании больших объемов информации, таких как архивные массивы, что значительно сокращает время обработки и повышает общую эффективность работы.

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