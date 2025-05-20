«1С-Рарус» перевел «Контактные сети Сибири» на 1С:ERP»

Команда «1С-Рарус» в Новосибирске внедрила систему оперативного и регламентированного учета в «Контактные сети Сибири». На базе «1С:ERP» автоматизированы сквозные производственные процессы и улучшен контроль ключевых показателей предприятия. Формирование управленческой отчетности ускорено на 20%, расчет себестоимости - на 30%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Контактные сети Сибири» («КСС») производят металлоконструкции для устройств электроснабжения железных дорог, линий электропередач и связи. Компания также оказывает услуги по горячему оцинкованию металлоконструкций.

Коллектив «КСС» составляет свыше 250 сотрудников. Для автоматизации процессов оперативного учета закупок, продаж, запасов, производства в «КСС» использовали «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП»). Ведение бухгалтерского и налогового учета на предприятии было автоматизировано при помощи «1С:Бухгалтерия 8». В компании назрела потребность в создании единой комплексной информационной системы.

Партнером проекта выбрали «1С-Рарус», учитывая квалификацию специалистов и удобство работы с офисом партнера, находящимся в Новосибирске. В ходе переговоров было принято решение о внедрении на предприятии информационной системы на базе «1С:ERP Управление предприятием» («1C:ERP»).

За пять месяцев создана комплексная система автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Проектная команда «1С-Рарус» спланировала и оперативно выполнила критичные для запуска системы доработки, а также перенос данных из исторических систем. Учитывая стратегическую важность перехода на новую систему с начала года, специалисты «1С-Рарус» обеспечили своевременное завершение всех работ. Компания «КСС» успешно начала работу в новой системе с января 2025 г.

Результаты внедрения «1С:ERP»

В единой базе автоматизированы сквозные процессы по производству металлоконструкций и оцинкованию продукции, что упростило взаимодействие между службами.

На 30% сокращены трудозатраты на выполнение расчета себестоимости производства. Расчет выполняется автоматически при помощи типовых механизмов системы. Не требуется вручную рассчитывать расходы и доли для распределения по центрам затрат.

На 20% сокращены трудозатраты на получение управленческой отчетности благодаря автоматизации анализа закупочных цен поставщиков и себестоимости выпускаемой продукции, а также отчетам, разработанным специально для предприятия.

На 10% ускорено формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Подразделения вводят документы, бухгалтерия проверяет и контролирует корректность заполнения статей затрат, исключая необходимость обмена данными со сторонней системой и поддержки интеграций.

Обеспечено выполнение юридических требований и формализация взаимодействия между службами предприятия за счет разработки дополнительных печатных форм в контурах автоматизации процессов продаж и производства.

Снижены трудозатраты бухгалтеров на ручной ввод данных об оценочных обязательствах по отпускам, данных для формирования заявок на расходование денежных средств с помощью настройки типовой синхронизации между «1С:ERP» и 1С:Зарплата и управление персоналом».

Евгений Гукун, генеральный директор ООО «КСС»: «В результате проекта предприятие получило работающие инструменты для управления затратами. Теперь мы можем контролировать себестоимость нашей продукции и услуг на каждом этапе. Благодаря новой ERP-системе мы эффективно взаимодействуем между отделами и контролируем важные показатели нашей работы».