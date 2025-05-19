В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента

В НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)», совместно с кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова впервые в России прошла консультация в режиме реального времени на основе анализа цифрового профиля пациента с использованием реанимационно-анестезиологической информационной системы (РАИСа) с одной из больниц Приморья. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Уже более 20 лет все больницы в нашей стране используют медицинские информационные системы (МИС) для диагностики и лечения пациентов. В них обрабатывается история болезни пациента, исследования, рентгеновские снимки, результаты КТ, МРТ, УЗИ, лабораторные анализы. Неоцифрованным остается только блок анестезиологии и реанимации. Так, по данным Федерации анестезиологов и реаниматологов, в 72% операционных в России анестезиологи и не имеют доступа к электронной медицинской карте пациента во время операции, более 200 тыс. единиц жизнеобеспечивающего медицинского оборудования в реанимации не интегрировано в МИС, врачи и медицинские сестры ведут медицинскую карту в бумажном виде.

РАИСа – реанимационно-анестезиологическая информационная система, разработанная российской компанией «Кваттролаб» и доработанная к условиям практического применения в отделениях ОРИТ Сеченовского университета. Она дает возможность непрерывного удаленного мониторинга пациентов в критических состояниях, управление терапией и безопасностью больного, а также осуществляет непрерывный сбор и анализ более 200 параметров с жизнеобеспечивающего оборудования.

Первый удаленный мониторинг с применением профильной медицинской цифровой системы был проведен с одной из районных больниц Приморского края. Консилиум прошел по поводу пациентки с диагнозом острый деструктивный панкреатит. Консультанты в режиме реального времени наблюдали различные показатели пациентки, совмещенные с картой врачебных назначений, а также всю необходимую медицинскую документацию. На основании этих данных был создан цифровой профиль пациентки. А по итогам удаленного мониторинга сформированы четкие рекомендации по диагностической и лечебной тактике. Подобная опция была невозможна ранее, и врачам для консилиума приходилось готовить значительное количество информации из разных источников, в том числе и бумажных.

«Система позволяет осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени, что особенно важно для пациентов, находящихся в критическом состояниях, – сказал Андрей Яворовский, директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)» Сеченовского университета. – Наш центр консультирует все регионы нашей страны, и благодаря такой цифровой системе появилась возможность удаленно оценить состояние пациента таким образом, как если бы консультирующий врач находился у постели больного».

«Телемедицина критических состояний стремительно развивается, и мировой опыт подтверждает высокую эффективность цифровизации анестезиологии и реаниматологии как жизнесберегающей технологии. Мы уверены, что РАИСа и решения, которые мы разрабатываем в сотрудничестве с Сеченовским университетом готовы к масштабированию в медицинских организациях в различных регионах нашей страны», – сказал Глеб Тимофеев, директор по развитию ООО «Кваттролаб».

Евгений Шестопалов, министр здравоохранения Приморского края: «Приморский край - один из первых в России приступил к цифровизации службы реанимации. Мы видим, как активно развивается это направление в крупных научных центрах. Для региона важна практическая польза от внедрения цифровых технологий для пациентов и врачей на местах. Поэтому в 2023 г. мы начали цифровизацию с районной больницы, а в прошлом году повторили успешный опыт уже в организации III уровня. В настоящий момент регион при поддержке губернатора работает над программой масштабирования решения. Нам важно сотрудничество с НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)» Сеченовского университета. Уверен, методическая поддержка наших экспертов поможет выстроить системную работу цифровизации службы анестезиологии и реанимации в регионе».