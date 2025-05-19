Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы хранения данных Atlas.SM

Компания «Даком М» (бренд Space), российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, и Atlas, отечественный разработчик и производитель современных систем для хранения, обработки и передачи данных, успешно завершили серию тестирований на совместимость и корректность работы своих решений: платформы виртуализации SpaceVM и СХД Atlas.SM. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В ходе тестов подтверждена корректная установка, настройка и эксплуатация ПО SpaceVM на серверном оборудовании с подключенной системой хранения данных Atlas.SM. Проверки охватывали полный цикл функционирования SpaceVM — от установки и конфигурации до обновлений, работы виртуальных машин, восстановления после перезагрузки и оценки всех ключевых компонентов инфраструктуры: дисковой, сетевой, процессорной и подсистемы памяти.

По итогам испытаний зафиксировано: все проверяемые сценарии выполнены успешно, сбоев и отказов в работе оборудования и программного обеспечения не выявлено. По результатам проверки выдан официальный сертификат, подтверждающий их корректную совместную работу.

Облачная платформа SpaceVM – инструмент серверной виртуализации для управления ИТ-инфраструктурой. Представляет собой комплексную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM работает на базе серверов стандартной архитектуры x86-64 и позволяет перенести в облако не только веб-сайты, порталы, бизнес-приложения и рабочие станции сотрудников, но и обеспечивает работу телекоммуникационных сервисов, виртуальных маршрутизаторов, межсетевых экранов, почтовых и прокси-серверов.

Atlas.SM – отказоустойчивая двухконтроллерная (Active-Active) система хранения данных, включенная в реестр Минпромторга России. СХД предназначена для задач, требующих гибкости, масштабирования и высокой производительности. Система может быть интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий или стать ее основой.

«Для нас критически важно обеспечить стабильную и надежную работу SpaceVM в сочетании с отечественными СХД. Платформа демонстрирует отптимальную совместимость с решением Atlas.SM, что открывает дополнительные возможности для реализации комплексных проектов импортонезависимой ИТ-инфраструктуры», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Следуя стратегическому курсу на развитие собственной инновационной экосистемы, в Atlas мы последовательно расширяем линейку отечественных решений, охватывающих системы хранения данных серии Atlas.S и прикладное программное обеспечение. В основе нашей работы лежит принцип технологической зрелости: мы стремимся создавать решения, способные гибко адаптироваться под меняющиеся требования заказчиков и отвечать современным вызовам без остановки на месте. Подтвержденная совместимость реестровой СХД Atlas.SM с платформой виртуализации SpaceVM — это не просто важный этап, но и наглядная демонстрация нашей способности обеспечивать постоянное совершенствование продуктов в условиях событийно-ориентированной среды. Мы создаем архитектуру, способную масштабироваться, развиваться и интегрироваться непрерывно, сохраняя надежность и производительность на каждом этапе. Уверен, что синергия Atlas.SM и SpaceVM станет прочной основой для создания высокоэффективной, импортозамещенной ИТ-инфраструктуры, значительно сокращающей общие затраты на сопровождение и модернизацию систем, а также делающей процесс эксплуатации простым и предсказуемым», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор компании Atlas.