Компания «Динамические Системы» вошла в состав резидентов российского инновационного центра «Сколково»

В мае 2025 г. компания «Динамические Системы», российский разработчик программного обеспечения для предприятий угольной, горнорудной и металлургической промышленности, получила статус участника инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Динамические Системы» разрабатывают цифровые продукты, востребованные российским бизнесом и экономикой страны в целом. Постоянное совершенствование программного обеспечения осуществляется с учетом актуальных рыночных требований, запросов потребителей и направлено на максимизацию полезности продукта для конечного пользователя. Более 20 программных продуктов компании включены в официальный реестр российских программ и баз данных Минцифры России.

Генеральный директор компании Самуэль Левин подчеркнул, что участие в программе «Сколково» является важным этапом реализации стратегии дальнейшего развития бизнеса: «Наша команда специалистов разработала целый ряд уникальных отечественных решений, направленных на повышение эффективности, безопасности и непрерывности ведения бизнеса промышленными предприятиями. Мы гордимся нашим опытом и результатами работы. Участие в проекте «Сколково» позволит нам укрепить позиции на российском технологическом рынке, повысить конкурентоспособность и клиентоориентированность наших разработок, а также создать благоприятную среду для вывода продуктов компании на международный рынок».