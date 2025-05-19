CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Компания «Динамические Системы» вошла в состав резидентов российского инновационного центра «Сколково»

В мае 2025 г. компания «Динамические Системы», российский разработчик программного обеспечения для предприятий угольной, горнорудной и металлургической промышленности, получила статус участника инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Динамические Системы» разрабатывают цифровые продукты, востребованные российским бизнесом и экономикой страны в целом. Постоянное совершенствование программного обеспечения осуществляется с учетом актуальных рыночных требований, запросов потребителей и направлено на максимизацию полезности продукта для конечного пользователя. Более 20 программных продуктов компании включены в официальный реестр российских программ и баз данных Минцифры России.

Генеральный директор компании Самуэль Левин подчеркнул, что участие в программе «Сколково» является важным этапом реализации стратегии дальнейшего развития бизнеса: «Наша команда специалистов разработала целый ряд уникальных отечественных решений, направленных на повышение эффективности, безопасности и непрерывности ведения бизнеса промышленными предприятиями. Мы гордимся нашим опытом и результатами работы. Участие в проекте «Сколково» позволит нам укрепить позиции на российском технологическом рынке, повысить конкурентоспособность и клиентоориентированность наших разработок, а также создать благоприятную среду для вывода продуктов компании на международный рынок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153