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«Группа Астра» перевела свои корпоративные сервисы на собственную машину БД Tantor XData 2A

«Группа Астра» объявила о внедрении в свой ИТ-контур машины БД Tantor XData 2A, созданной командами «Тантор Лабс» и «ИксДата». Ключевые цели проекта — обеспечить бесперебойную и эффективную работу внутренних корпоративных систем, включая «1С:ERP», и продолжить последовательное воплощение стратегии использования собственных продуктов и технологий, позволяющей вендору тестировать и совершенствовать продукты в условиях реальной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Все работы вместе с переносом сервисов заняли около двух месяцев. Как и любая замена инфраструктурных решений, этот процесс был многоступенчатым, однако благодаря тесному и слаженному взаимодействию экспертов все прошло без простоев и рисков для пользователей.

Подобное внедрение — типовой сценарий интеграции в приватное облако организации для расширения возможностей сервисов Private DBaaS и работы с высоконагруженными приложениями, включая «тяжелые» системы «1С:ERP», средства документооборота, карточные сервисы банков, OLAP-системы и др.

Машина баз данных Tantor XData 2A выпускается на собственных производственных мощностях в московском бизнес-парке «Румянцево» и построена на базе отечественного оборудования и ПО: все компоненты включены в реестры Минпромторга и Минцифры.

«Перевод внутренних сервисов, включая «1С:ERP», на Tantor XData 2A — часть стратегии, в рамках которой мы по максимуму задействуем собственные технологии. Наши внутренние пользователи уже видят и отмечают заметный рост производительности, сокращение времени обработки данных и повышение стабильности работы систем. С другой стороны, управлять и обслуживать целостное специализированное решение, такое как Tantor XData, всегда гораздо проще, чем разрозненный набор программного обеспечения и «железа», — сказала Ирина Широкова, операционный директор «Группы Астра».

«Каждая доработка на основе собственного практического опыта напрямую влияет на конкурентные преимущества линейки машин баз данных Tantor XData. Продукт становится надежнее, и это очень важно для заказчиков, которые, как и мы, работают в условиях требовательных корпоративных сред. Поэтому внедрение и тестирование в контуре «Группы Астра» — отличный кейс для потенциальных клиентов, которым нужны производительность и стабильность», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

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