Студенты МИФИ разработали тренажер для обучения общению

Студентка третьего курса ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Виталина Проценко вместе со своей командой создала тренажер по улучшению коммуникаций, который поможет прокачать навыки общения в области сервиса и продаж. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Тренажер по улучшению коммуникаций Speech Up+ – это Telegram-бот, который может общаться с человеком как реальный клиент или инвестор. Стартап улучшает навыки общения человека в самых разных коммуникативных ситуациях, даже в самых трудных. Алгоритм работы с тренажером таков: пользователь подключается к Telegram-боту и пишет примерно следующее: «Я хочу улучшить свои коммуникативные навыки, у меня завтра встреча с инвестором, мне нужно защитить свой проект. Послушай меня и скажи, насколько я правильно это делаю». Telegram-бот присылает в ответ голосовые сообщения как бы «от инвестора», начиная с приветствия и представления.

«У проекта есть преимущество перед конкурентами – управление речевым поведением, – сказала Виталина Проценко. – Например, ты занимаешься гостиничным бизнесом и тебе, как администратору, надо прокачать свои навыки в общении с самым сложным клиентом, который недоволен абсолютно всем, да еще и не трезв. Бот создает такого клиента, эмоционально его «ведет», записывая голосовые сообщения «от него» в соответствующих тоне и лексике. А пользователь учится отвечать ему – в зависимости от задачи: успокоить, решить проблему. Следующие голосовые сообщения бота зависят от ответа человека, но изначально боту можно задать максимально трудную задачу – например, разговор с нетрезвым клиентом «на взводе», – и бот будет ее выполнять, а пользователю придется проявить максимум терпения, чтобы научиться общаться с такими клиентами. Бот реагирует на эмоцию, он считывает интонирование и лексику. Бот также отслеживает ненормативную лексику, слова-паразиты, скорость речи, наличие всяких «э-э-э» и «нууууу», то есть обращает внимание на то, что люди обычно не контролируют. Для этого у нас в команде есть психологи, именно они дали нашей базе данных такую фактуру».

Высоту тона говорящего контролирует нейросеть. Команда стартапа Speech Up+ использовала несколько предобученных нейросетей, а также сети, обученные командой самостоятельно на своих дата-сетах. Каждая нейросеть отвечает за определенную характеристику речевого поведения: за транскрибацию, определение эмоций в тексте речи и в голосе, конгруэнтности, уверенности, психолингвистические маркеры. В конце общения бот производит его пост-анализ, причем как эмоциональной составляющей разговора, так и лексики.

Рынок тренировки коммуникаций еще не очень обширен, но все же он есть, и сейчас команда стартапа Speech Up+ проходит курс в университетском технологическом акселераторе «Росатома» и НИЯУ МИФИ – здесь ребята обучаются продуктовым компетенциям и навыкам управления проектом, учатся строить финансовый план, искать заказчиков и делать первые продажи.

В дальнейших планах разработчиков – масштабирование проекта. «Наша стратегическая цель – создать общение с ботом-клиентом через систему видеоконференцсвязи, например, телемост. Пользователь все так же через бот будет писать или говорить, какую именно коммуникацию он хочет отработать, бот будет присылать ему ссылку на подключение и дальше уже в режиме реального времени вести с ним диалог, полностью имитируя реального собеседника в заданной ситуации. Такого в мире еще нет», – отметила Виталина Проценко.