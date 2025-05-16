«МегаФон» ускорил интернет для жителей спальных микрорайонов Ярославля

Более 5000 человек, проживающих в современном квартале на северной окраине Дзержинского района, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на всей территории жилых комплексов «Финитими», «Богатырь» и «Новеллы». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор построил новую сетевую инфраструктуру в нескольких высокочастотных диапазонах LTE, которые отличаются увеличенной емкостью сети и высокими скоростями мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт — дата‑трафик в первые недели мая 2025 г. здесь вырос на 10% по сравнению с мартом 2025 г.

В зону цифровых улучшений вошли улицы Строителей, 16-я линия,19-я линия, 1-й Брагинский проезд, а также множество объектов социального значения: детский сад, стоматологическая поликлиника, учебный центр РЖД, аптека, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи маркетплейсов.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в спальных микрорайонах, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, передает четче голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«При строительстве базовых станций в условиях повышенной концентрации абонентов мы учитываем множество факторов — от особенностей застройки и расположения домов до материалов, использованных при строительстве новых микрорайонов. Наша задача обеспечить жителей качественными услугами связи независимо от их местонахождения, в центре города или на его окраине, чтобы всем было комфортно отдыхать или работать», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.