ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу

ITSM 365 четыре года назад внедрили service desk для «Cервисного центра ФЕСКО» (общий центр обслуживания Транспортной группы FESCO), чтобы создать единую основу для выстраивания, оцифровки и масштабирования бизнес-процессов в подразделениях группы.

Ранее обслуживание производилось на базе нескольких разрозненных сервис деск-систем. Потребовалось централизованное решение, чтобы устранить недостатки старой схемы работы и создать базу для дальнейшего развития сервисов.

Service desk ITSM 365 подходил под ключевые критерии — российская разработка, опыт и надежность вендора, широкая базовая функциональность и возможность кастомизации. Платформа ITSM 365 обладала всеми необходимыми характеристиками.

«Одним из решающих факторов в выборе service desk стала гарантия со стороны ITSM 365, что если какая-то функция не «зашита» в базовую конфигурацию системы, ее всегда можно доработать», — сказал Сергей Королев, начальник управления эксплуатации и развития инфраструктуры, «Сервисный центр ФЕСКО».

Переход на новую систему занял не более четырех недель. После этого ITSM 365 начали внедрять кастомизированные функции: доработали карточки заявок, настроили маршрутизацию обращений с использованием правил автоматизации и почтовых парсеров, ввели указание причин эскалации заявок, организовали запуск согласований по автоматическим маршрутам. Также добавили интеграции с «1С» и Visiology.

На данный момент ITSM 365 используют более 5000 сотрудников FESCO, в месяц через систему проходит свыше 19 тыс. заявок. В планах — ввести в service desk процессы методологического подразделения и сервисы юридического департамента, а также перевести интерфейс системы на английский язык для обслуживания иностранных работников группы.