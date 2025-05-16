ИТ-компания «Мегаплан» представила «Базу знаний» — стратегический инструмент для руководителей

ИТ-компания «Мегаплан», российский разработчик цифровых решений для бизнеса, объявляет о выходе нового управленческого решения — корпоративной «Базы знаний». Этот инструмент создан специально для первых лиц компаний, которые хотят систематизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления компанией. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегаплан».

Управленческие преимущества нового решения заключаются в контроле за соблюдением стандартов, упрощении делегирования, защите бизнес-активов и повышении эффективности. В комплекте с CRM, планировщиком и календарем руководитель получает единую систему корпоративных стандартов, где собраны все регламенты, политики и инструкции. Это позволяет минимизировать отклонения от стандартов работы и быстро масштабировать успешные практики.

«База знаний» сокращает время на обучение сотрудников в три раза, что позволяет быстрее выводить новичков на полную производительность и снижать нагрузку на менеджмент. К тому же решение предотвращает утерю критически важной информации при смене персонала: сохраняет экспертизу, защищает от рисков, связанных с текучестью кадров, и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.

В условиях гибридного и удаленного формата работы критически важно иметь единый источник достоверной информации. «База знаний» компании «Мегаплан» решает проблему потери данных во внешних хранилищах, почте или чатах — все документы доступны по клику, но только в рамках корпоративного доступа.

«Для руководителя «База знаний» — это не просто хранилище информации, а инструмент управления бизнесом. Она позволяет формализовать лучшие практики, обеспечить их соблюдение и, что особенно важно, делает компанию менее зависимой от конкретных людей», — отметил генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

«База знаний» защищает активы и стандартизирует процессы, помогает масштабировать бизнес, внедрять и совершенствовать систему адаптации и развития персонала, создать репозиторий лучших практик. Все эти возможности оценят как собственники и наемные руководители, так и операционные и HR-директора.

Благодаря структуре и системному подходу к наполнению «База знаний» дает интуитивно понятную аналитику по использованию знаний, настройку доступа для разных уровней управления и возможность развертывания в масштабах холдинга или филиальной сети.

«База знаний» доступна без ограничений по количеству разделов, статей, авторов, редакторов и читателей в составе бизнес-решений от «Мегаплана».