CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

Аналитики true.code: 35% разработки уже берут на себя нейросети

Аналитики компании true.code выяснили, что примерно 35% задач в разработке уже закрывают нейросети. В генерации шаблонного кода это значение достигает 60%, в то время как при оценке его эффективности участие искусственного интеллекта составляет 10%. Об этом CNews сообщили представители true.code.

Согласно исследованию true.code, нейросети уже берут на себя примерно 35% рутинных задач, освобождая время программистов для более сложных и творческих решений. Исследование проводилось в течение шести месяцев на основе проектов true.code. Аналитики фиксировали количество часов использования искусственного интеллекта при выполнении конкретных задач, а также время затраченное человеком и нейросетями.

Наиболее востребованы ИИ-решения в генерации шаблонного кода — нейросети способны решить 60% работы от всей задачи. Также искусственный интеллект эффективно справляется с написанием SQL-запросов (50%), поиском ошибок и ведением документации (40%). При этом полностью заменить разработчика пока невозможно: поддержка legacy-кода и оценка эффективности в большей степени остаются за человеком. Нейросети при выполнении этих задач берут на себя лишь 15% и 10% соответственно.

Также аналитики изучили сколько времени требуется нейросетям и человеку на выполнение одной и той же задачи. Например, на генерацию unit-текстов человек тратит примерно 2 часа, в то время как искусственный интеллект — 30 минут, экономя 75% времени. На исправление ошибок разработчику требуется около 1,5 часа, нейросетям — 30 минут, на написание CRUD API — 3 часа и 1 час в пользу искусственного интеллекта. То есть экономия времени человека составляет более 65%.

«Нейросети уже используются как вспомогательный инструмент на разных этапах разработки и берут на себя до 60% рутинных задач, однако ключевые решения и сложные системы полностью передать искусственному интеллекту невозможно — основная работа, постановка задачи и проверка остаются за разработчиком. Например, нейросети не справятся с созданием архитектуры модуля без вмешательства опытного программиста, а лишь дадут направление или общее видение. При этом очевидно, что с их помощью можно значительно ускорить выполнение работы, экономя время людей и перенаправляя его на более важные задачи, которые могут быть связаны с бизнес-процессами и стратегией», — сказал Артем Шеленговский, СЕО компании true.code.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Нашли, кого уволить. Microsoft массово избавляется от программистов – разработку Windows доверили искусственному интеллекту

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153