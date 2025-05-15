В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов

Жители еще одного села в республике теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное телеком-оборудование в Новокутово Чекмагушевского района, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено в 9 километрах от районного центра Чекмагуш и в 76 километрах от ближайшей железнодорожной станции в Буздяке. Здесь работают средняя школа и сельский клуб, а также установлен памятник в честь победы в Великой Отечественной войне. Новокутово известно как родина сразу двух военных поэтов Гамира Давлетшина и Хариса Малиха.

«В фокусе внимания «МегаФона» находятся не только города, но и сельские территории. В этом году мы уже расширили сеть в 28 малых населенных пунктах в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». А теперь еще около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Технические специалисты «МегаФона» установили оборудование, работающее в низком и среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных составляет до 25 Мбит/c.

После расширения покрытия общие объемы интернет-трафика абонентов в Новокутово выросли в 3,5 раза. Одному пользователю сейчас необходимо в среднем 27 ГБ в месяц. Для сравнения этот показатель среди всех сельчан республики составляет порядка 20 ГБ.