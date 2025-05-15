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Tom Tailor ведет расчет конверсии в магазинах с помощью «1С-Рарус: Система подсчета посетителей»

В сети магазинов fashion-ритейла Tom Tailor внедрен сервис «1С-Рарус: Система подсчета посетителей». Проект включает установку 79 счетчиков в 55 магазинах. Система помогает определять конверсию, рассчитывать мотивацию персонала и оценивать эффективность маркетинговых акций. Об этом CNews сообщили представители «-Рарус».

Tom Tailor – это мировой бренд повседневной одежды для мужчин, женщин и детей. В сеть входит 102 магазина, собственных и партнерских.

Чтобы получать точную информацию о количестве посетителей каждого магазина, компания Tom Tailor внедрила «1С-Рарус: Система подсчета посетителей».

В рамках проекта установлено 79 счетчиков в 55 собственных магазинах. Компания «1С-Рарус» обслуживает систему подсчета посетителей и устанавливает счетчики в новые магазины сети.

Ведется ежедневный мониторинг работоспособности оборудования и проверка качества данных. Компания Tom Tailor получает данные с интервалом в один час. Система находится на сервисном обслуживании «1С-Рарус», это обеспечивает непрерывный и корректный поток данных, а также восстанавливает пробелы в случае необходимости.

Итоги проекта

Анализ трафика позволяет оценивать эффективность работы каждой точки сети. Появилась возможность рассчитывать конверсию посещения магазинов в продажи.

Показатели посещаемости учитываются при расчете зарплаты и мотивации персонала магазинов. Данные о посещаемости помогают оценивать эффективность рекламных акций.

Сбор данных в непрерывном режиме позволяет оперативно реагировать на изменения и корректировать стратегию развития сети.

Дмитрий Касаткин, директор информационных технологий, компания Tom Tailor: «Мы выбрали “1С-Рарус, потому что специалисты компании смогли в кратчайшие сроки взять на поддержку текущий парк счетчиков. Данные со счетчиков используются для анализа эффективности маркетинга, помогают рассчитывать конверсию в магазинах. Техподдержкой и сервисным обслуживанием довольны».

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