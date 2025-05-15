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Сбербанк внедрил функцию ИИ-дизайна карт в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил новую функцию — создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» на платформах Android (начиная с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать их как цифровой дизайн для своей карты и SberPay. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно в поиске мобильного приложения Сбербанка ввести «Дизайн карты», выбрать «Дизайн с Kandinsky» и описать желаемую картину — например, «Красный дракон в сиреневом лесу». Сгенерированное изображение можно сразу же применить к своей карте как цифровой дизайн.

Только для подписчиков «СберПрайма», а также держателей премиальных пакетов услуг, начиная с версии приложения 16.5 для Android, доступна возможность заказать пластиковую карту с нейродизайном при перевыпуске или дозаказе. Стоимость печати дизайна составит 500 руб., тогда как генерация и применение цифрового дизайна останутся бесплатными.

Новый функционал стал еще одним шагом в развитии персонализированных сервисов Сбербанка, позволяющих пользователям воплощать свои творческие идеи и выделять собственные банковские продукты среди прочих.

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