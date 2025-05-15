Российское агентство научилось корректировать выдачу в нейросетях

Российское агентство контент-маркетинга «Комреда» запустило Neuragency — бизнес-юнит, который займется GEO-оптимизацией и продвижением в ИИ-поиске.

GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизация выдачи в нейросетях (ChatGPT, Perplexity, Gemini). В отличие от поисковых систем, чат-боты сразу выдают ответ с упоминанием компаний и брендов из авторитетных источников. В «Комреде» обратили внимание на глобальный тренд: почти треть пользователей ищут информацию в ИИ-чатботах, а не в поиске. Поэтому брендам важно оптимизировать не только SEO-выдачу, но и GEO. Об этом CNews сообщили представители агентства «Комреда».

С помощью программы, которая прогоняет сотни промптов через разные нейросети, проводится подробная аналитика текущей выдачи. Чтобы выяснить, как большие языковые модели упоминают бренд и его конкурентов, агентство вывело следующие метрики: общее количество упомянутых брендов (на промпт) – сколько уникальных компаний найдено в ответах ИИ; видимость бренда (%) – в скольких ответах упоминается бренд; абсолютное количество упоминаний – сколько раз бренд был упомянут суммарно; взвешенный балл – сумма баллов за все упоминания, учитывая позицию в списке извлеченных компаний (чем выше позиция, тем больше балл); ранг бренда – место бренда среди всех по взвешенному баллу; список брендов – перечень всех уникальных компаний из ответов по промпту.

При необходимости повысить видимость бренда, агентство может целенаправленно создавать контент — статьи, обзоры, подборки, описания — в источниках, которые попадают в поле зрения алгоритма и считываются им как объективные. Таким образом, нейросеть будет добавлять в свой ответ бренд, опираясь на упоминания о нем.

По словам CTO Neuragency Гегама Шакаряна, ответы ИИ не статичны: они могут меняться от запуска к запуску, поскольку нейросеть опирается на постоянно обновляющуюся информацию из интернета. Кроме того, на ответ влияет то, какие конкретные источники были использованы ИИ в данный момент, и как именно он синтезировал информацию. Поэтому новый инструмент проводит многократные запуски, чтобы получить более полную и статистически значимую картину, а не единичный срез.

«На рынке пока нет комплексных решений, которые целенаправленно занимаются систематическим мониторингом и анализом упоминаний брендов именно в ответах различных ИИ-моделей. В ближайшем будущем компании начнут оптимизировать свой онлайн-контент не только для традиционного SEO, но и для того, как его обрабатывают и используют нейросети. Это направление, которое мы называем «нейросетевым SEO», станет критически важным для видимости и конкурентоспособности в ИИ-выдаче», — заключает Гегам Шакарян.