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ИИ-помощник «Ариэль» для детских часов Elari

Компания diHouse предлагает партнерам детские смарт-часы Elari с новой разработкой – проактивным голосовым ассистентом «Ариэль» с функциями ИИ-репетитора. Технология создана компанией Elari в партнерстве с GPTkids и предназначена для использования с детскими часами производителя. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Новая совместная разработка Elari и GPTkids открывает дополнительные возможности для детской электроники и цифровых образовательных решений. Интеграция искусственного интеллекта становится важнейшим фактором развития технологий как в потребительском сегменте, так и в сфере образования. ИИ-инструменты позволяют персонализировать обучение, адаптировать его под индивидуальные потребности ребенка и повысить общую эффективность образовательного процесса. «Ариэль» полностью соответствует этим трендам: он помогает детям осваивать учебный материал и развиваться в удобной, привычной цифровой среде.

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diHouse
ИИ-помощник «Ариэль» для детских часов Elari

Ключевые функции голосового ассистентаобразовательная поддержка, помощь в выполнении заданий и развитие когнитивных навыков. «Ариэль» объясняет детям сложные темы доступным языком, помогает выполнять домашние задания и предлагает задачи для закрепления материала. Его возможности охватывают как основные школьные дисциплины, так и темы вне учебной программы, способствуя расширению кругозора и развитию критического мышления.

Формат взаимодействия с ребенком включает также игровые и творческие элементы: загадки, викторины, нейроквесты, скороговорки, задания для совместного выполнения с родителями, а также генерация и озвучивание сказок. Важное отличие «Ариэль» от традиционных голосовых помощников – проактивность: он самостоятельно инициирует диалог, предлагает темы, делится фактами и вовлекает ребенка в обучающую активность.

Все коммуникации c ИИ-помощником «Ариэль» проходят с учетом возрастных ограничений, а родители получают уведомления о потенциально чувствительных запросах ребенка через Telegram.

Активировать ИИ-помощника в детских часах ребенка необходимо родителю с помощью приложения Elari SafeFamily через свой Telegram-аккаунт, после чего он становится администратором и может отслеживать действия ребенка и баланс токенов, используемых для оплаты работы помощника. После первой активации ИИ-помощника пользователю предоставляется 30 тыс. приветственных токенов. Родители могут пополнять баланс и отслеживать расход через приложение. Доступны различные пакеты сроком от одного до шести месяцев.

ИИ-помощник «Ариэль» уже доступен в новых детских смарт-часах Elari. В ближайшее время технология будет интегрирована во все модели производителя, а также появится в мессенджере KidGram для смартфонов.

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