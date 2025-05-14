Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, какие компании получают больший эффект от внедрения ИИ

Компании с развитой абсорбционной способностью — умением находить ценные знания во внешней среде и эффективно интегрировать их в свои процессы — получают значительно большую отдачу от внедрения искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Центр стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проводит исследование влияния искусственного интеллекта на эффективность и устойчивость российских компаний. Результаты работы демонстрируют, какие предприятия получают максимальную выгоду от внедрения ИИ-технологий.

Ученые выявили важную связь между использованием ИИ и устойчивостью компаний в сложные периоды: организации с предпринимательски ориентированными руководителями лучше справляются с кризисами, а применение искусственного интеллекта значительно усиливает этот эффект.

«Мы выяснили, что чем более предпринимательски ориентирован руководитель, тем более фирма устойчива к периоду кризиса. Такой руководитель обладает склонностью к инновационности, то есть способностью формировать и принимать новые идеи, проявляет проактивное поведение и готовность к обоснованному риску. Именно эти качества помогают компаниям лучше справляться с кризисными ситуациями, — сказала директор Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург профессор Галина Широкова.

Центр стратегического предпринимательства проводит систематические опросы российских компаний малого и среднего бизнеса с 2014 г. «Мы формируем случайным образом выборку из пяти миллионов зарегистрированных в России фирм. Наш опрос охватывает около 600 компаний, что обеспечивает статистически значимые результаты», — сказала Галина Широкова.

В 2024 г. в исследование впервые была включена шкала использования искусственного интеллекта. Особую ценность исследованию придает лонгитюдный подход — наблюдение за одними и теми же компаниями в течение длительного времени.

«Для бизнеса основное применение ИИ — это повышение эффективности операций и бизнес-процессов. Компании используют его для персонализации клиентского опыта, оптимизации рабочих процессов, создания контента, автоматизации финансовой отчетности и контроля качества. Особенно активно ИИ внедряется в финансовый сектор и государственные структуры, включая Федеральную налоговую службу», — отметила Галина Широкова.

Основываясь на результатах исследований, эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург сформулировали три ключевых принципа успешного внедрения искусственного интеллекта: «Первое — это целесообразность. Нужно четко понимать, как именно ИИ повлияет на ваш бизнес — повысит качество продукции, снизит издержки или приведет к росту прибыли… Второе — прозрачность. Вокруг искусственного интеллекта все еще много мифов и стереотипов. Поэтому, если руководитель непрозрачно использует ИИ для принятия стратегических решений, сотрудники могут перестать доверять руководству. И третье — это адаптация к культурным особенностям. Недавнее исследование показало, что у славянских народов ИИ ассоциируется с технологиями, для китайцев и японцев — с мудростью, для немцев — с политикой и экспансией. Это нужно учитывать при внедрении», — сказала Галина Широкова.

В настоящее время Центр стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург развивает международное сотрудничество с китайскими коллегами. Совместный проект с Тяньцзиньским университетом (Tianjin University) подан на грант Российского научного фонда. Он посвящен теме «Стратегическое лидерство, человеческий капитал и предпринимательская деятельность на основе искусственного интеллекта в Китае и России». Исследование включает не только традиционные методы, но и поведенческие эксперименты с использованием электроэнцефалографии и айстрекинга.

«Мы стремимся не только к фундаментальным открытиям, но и к созданию практических инструментов, которые помогут руководителям эффективнее использовать ИИ в управлении», — отметила Галина Широкова.