«Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус»

По данным оператора электронного документооборота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

За четыре года сотрудничества сервис для обмена EDI-сообщениями от «СберКорус» упростил поставки хлеба компании в 13 торговых сетей, среди которых игроки рынка ритейла: «Лента», Магнит (АО «Тандер»), «О`Кей», «Ашан», Metro и др.

Поставщик обменивается с торговыми сетями основными типами EDI-документов – заказ на поставку, ответ на заказ, уведомление об отгрузке, уведомление о приемке, универсальный передаточный документ (УПД), каталог цен.

EDI-система «Сфера Торговля» позволяет хлебопекарному предприятию передавать сообщения о новых заказах, контролировать прием товаров и отслеживать отгрузку продукции, автоматически формировать электронные счета-фактуры по стандарту ФНС России в несколько кликов, а также быстрее получать оплату за счет снижения числа ошибок при ручном заполнении документов.

«Для хлебопекарной промышленности надежность и оперативность обмена документами с партнерами критически важна. Чем быстрее документы будут отправлены и приняты контрагентом, тем быстрее продукция попадет на полки магазинов. Сервис «Сфера Торговля» ускоряет оформление, передачу и обработку документов вплоть до 75%. Благодаря этому работа с продукцией короткого срока хранения становится гораздо выгоднее и удобнее для клиентов из индустрии хлебопеков» ― сказал коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.

«Сфера Торговля «– это сервис для безопасного обмена коммерческими документами между поставщиками и торговыми сетями для основных видов таких документов: заказ, подтверждение заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении.