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Официальный производитель грузовиков «КАМАЗ Компас» перешел на корпоративный мессенджер Compass

«Тракс Восток Рус», официальный производитель и дистрибьютор грузовых автомобилей «КАМАЗ Компас», перешел на корпоративный мессенджер Compass. После ухода зарубежных сервисов компания выбирала российский корпоративный мессенджер с видеоконференциями и возможностью установить решение на собственном сервере. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Основные задачи «Тракс Восток Рус» – общение сотрудников внутри компании и возможность подключить к коммуникации внешних партнеров. Среди ключевых требований к продукту были озвучены возможность установки сервиса по модели on-premise, 300+ необходимых функций корпоративного мессенджера, видеоконференции на сотни участников, а также скорость и стабильность работы приложений.

В результате компания сделала выбор в пользу корпоративного мессенджера Compass. Продукт находится в защищенном ИТ-периметре «Тракс Восток Рус» и обеспечивает безопасную коммуникацию сотрудников компании в чатах и видеоконференциях. А гостевой доступ в Compass позволяет внешним пользователям – партнерам и подрядчикам – быстро и без регистрации подключаться ко встречам на любом устройстве.

«Корпоративный мессенджер Compass – функциональное, стабильное и безопасное решение, которое помогает нашим сотрудникам всегда быть на связи. С переходом на продукт достигли всех поставленных целей, – сказал Владимир Скворцов, директор по информационным технологиям «Тракс Восток Рус», – Теперь строим долгосрочные планы развития. Отдельно хочу отметить внимание к реальным потребностям пользователей и возможность повлиять на развитие продукта».

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