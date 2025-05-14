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ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном

МФТИ запускает инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха», резидентами которого станут более 100 высокотехнологичных компаний. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Центр создается в соответствии с нормами федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Основными направлениями деятельности «Долины Физтеха» станут развитие беспилотного транспорта, микроэлектроника, системы накопления энергии, робототехника и искусственный интеллект, биотехнологии.

Новый инновационный кластер находится в Долгопрудном, в непосредственной близости от кампуса МФТИ. Это позволит обеспечить участникам и партнерам проекта возможность активного использования научного, кадрового и образовательного потенциала Физтеха. Создание и функционирование Центра будет способствовать модернизации морально устаревших промышленных объектов и устойчивому инновационному развитию города.

«Для МФТИ «Долина Физтеха» – это закономерный этап развития, пространство для взаимодействия с ключевыми научными центрами и ведущими представителями индустрии. Ее создание позволит трансформировать научно-технический потенциал университета в стратегические конкурентные преимущества российской экономики. Мы рассчитываем, что проект позволит привлечь до 15 млрд руб. инвестиций. «Долина Физтеха» должна стать “зоной повышенного комфорта” для развития наиболее востребованных для страны высокотехнологичных направлений. Этому будут способствовать благоприятный налоговый режим, лабораторная экспериментальная, испытательная и вычислительная базы, необходимые для развития стратегических коллабораций», — сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Строительство «Долины Физтеха» начнется в 2026 г. и закончится в 2030 г. Планируется, что она объединит как научно-исследовательские лаборатории, так и высокотехнологичные производственные площадки различной мощности. По словам организаторов, на территории «Долины Физтеха» возможна также организация образовательной деятельности, но строительство новых учебных корпусов не предусмотрено.

Резидентами «Долины Физтеха» могут стать российские компании, научно-технологическая деятельность которых осуществляется по направлениям ИНТЦ, базирующимся на пяти глобальных технологических направлениях Физтеха: бесшовное цифровое небо; фотоника как основа новых технологий микроэлектроники; системы накопления энергии, робототехника; клеточные и геномные технологии для медицины и биотехнологий; искусственный интеллект.

Планируется, что деятельность на территории «Долины Физтеха» смогут осуществлять более 100 компаний, пользующихся особым льготным налоговым режимом в соответствии с федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах».

Реализация проекта позволит создать в городе свыше 6 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

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