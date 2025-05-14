ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности

МФТИ, группа ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital представили результаты совместного аналитического исследования, посвященного анализу состояния российского рынка информационных технологий в промышленности. Объединение фундаментальной экспертизы, индустриального опыта и инвестиционного видения позволили глубоко проанализировать текущее состояние рынка промышленного ПО и спрогнозировать его развитие до 2027 г. Представленные данные легли в основу дискуссии о приоритетных направлениях развития цифровых технологий в промышленности, роли отечественного ПО и механизмах стимулирования технологического роста в России. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Также состоялось подписание соглашения между ГК Softline, МФТИ и Sk Capital о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработок с целью стимулирования технологического развития отечественных предприятий. Участники соглашения планируют совместно работать над оптимизацией бизнес-процессов, снижением зависимости от иностранных поставщиков, а также повышением эффективности и увеличением масштабов производства.

«Взаимодействие с ведущими научными институтами — ключ к созданию технологически суверенной и конкурентоспособной экономики. Мы рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочную инвестицию в человеческие ресурсы, в науку и в инновации. Убежден, что синергия таких партнеров, как МФТИ, группа ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital, даст импульс для появления новых прорывных решений. Опыт ГК Softline в сфере ускоренного развития специалистов в области технологического предпринимательства поможет максимально оперативно и эффективно подготовить высококлассных специалистов-практиков по многим направлениям ИТ, которые активно требуются динамично растущему российскому рынку», — отметил CEO ГК Softline Владимир Лавров.

«Взаимодействие с ГК Softline, группой ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital становится очередным шагом к интеграции прикладных научных исследований и технологических решений для промышленности. В рамках дальнейшего сотрудничества в первую очередь мы планируем сосредоточится на развитии таких направлений, как лазерная индустрия, телекоммуникации, аддитивные технологии, индустриальные системы, робототехника, IT-оборудование и программное обеспечение, а также кибербезопасность и промышленный инжиниринг. Участие МФТИ обеспечит партнерство необходимой научно-экспертной базой и перспективными молодыми кадрами», — сказала первый проректор МФТИ Елена Анохова.

«Sk Capital будет осуществлять мониторинг реализации совместных направлений и детализацию сотрудничества, координировать разработку дорожных карт, а также содействовать формированию инфраструктурных, кадровых и информационных возможностей базовой кафедры ТехПреда «МФТИ+Сколково» по ключевым направлениям взаимодействия между МФТИ, ГК Softline и группой ОМЗ «Перспективные Технологии», — сказал генеральный директор Sk Capital, заведующий кафедрой технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» Владимир Сакович.

«Для нас важно не просто быть технологическим партнером, но и активно участвовать в формировании интеллектуального капитала страны. Переход к высоким стандартам Технологического лидерства российских разработчиков и инженеров, диктует новую логику взаимодействия науки, технологий и промышленности. Сочетание академической глубины и прикладной направленности совместных проектов с МФТИ, ГК Softline и Sk Capital формирует задел для создания высокотехнологичной и адаптивной промышленной экосистемы в масштабах всей страны», — отметил Роман Кувшинов, генеральный директор группы ОМЗ «Перспективные Технологии» (ПАО ОМЗ), стратегического партнера ГК Softline.

Особый акцент в дальнейшей совместной работе будет сделан на информационно-аналитическую поддержку индустрии, содействие формированию фондов материального стимулирования наиболее талантливых студентов, развитие образовательной и научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также поддержку студенческих стартапов. Также была выражена уверенность в том, что общими усилиями ГК Softline, МФТИ, группа ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital удастся в скором времени насытить индустрию ИТ, предпринимательства, финансов, а также смежных индустрий высокопрофессиональными кадрами, способными решать задачи любой сложности, стоящие перед российской экономикой, стремительно развивающейся, несмотря на множество ограничений, налагаемых внешнеполитической конъюнктурой.