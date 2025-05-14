CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»

Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступность услуг для малого бизнеса по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«МСП Лизинг» – игрок на рынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline Cloud предоставил инфраструктуру в формате «as a service» (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места (VDI) и облачный офис, защищенный ГОСТ VPN канал и сервисы кибербезопасности, а также облачную телефонию и видеоконференцсвязь.

Проект реализован на 30% быстрее стандартных сроков благодаря слаженной работе команд. Ключевые эффекты включают снижение затрат на поддержку ИТ до 25% за счет виртуализации и оптимальных технических решений, ускорение обработки заявок клиентов благодаря автоматизации высокой производительности инфраструктурных сервисов, соответствие требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК, а также возможность масштабирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

Игорь Пустоветов, GMonit: Мы помогаем бизнесу превращать сложные ИТ-системы в управляемый актив

Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153