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Axoft стал официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space от «Даком М»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотрудничества — расширение присутствия отечественных технологий виртуализации на российском рынке и обеспечение партнеров и их заказчиков современными, санкционно независимыми ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Продуктовая линейка «Даком М» включает в себя платформу виртуализации SpaceVM и систему виртуальных рабочих столов Space VDI. Эти решения позволяют выстраивать ИТ-инфраструктуру для организаций любого масштаба — от крупных корпораций до компаний среднего бизнеса.

Экосистема виртуализации Space используется в государственном управлении, телеком-секторе, банковской сфере, ТЭК, промышленности, логистике, ретейле и других отраслях, среди заказчиков — органы власти федерального и регионального уровня.

Компания «Даком М» ведет собственные прикладные исследования, имеет статус аккредитованного R&D-центра и специализируется на разработке собственных инновационных технологий виртуализации. По итогам 2024 г. решения экосистемы Space стали победителем отраслевой премии CNews Awards.

«Выбор Axoft в качестве дистрибьютора обусловлен их высокой экспертизой в области ИТ-дистрибуции, опытом вывода на рынок технологически сложных продуктов и развитой партнерской сетью. Сотрудничество с Axoft позволит нам расширить охват, усилить присутствие на ключевых рынках и нарастить масштабы уже выстроенной системы внедрения наших решений виртуализации», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М».

Axoft обладает опытом работы на ИТ-рынке более 20 лет, имеет развитую партнерскую сеть на территории всех регионов России, а также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане и Армении. Партнеры получат возможность расширить свой портфель импортонезависимыми продуктами: решение уже развернуто на демостенде Axoft и его можно протестировать в технологических стеках с другими технологиями.

«Мы рады начать сотрудничество с “Даком М” и включить в наш портфель современные решения для виртуализации. Продукты Space предлагают рынку полностью собственную разработку системы управления виртуализации, а как следствие – независимость своей дорожной карты от OpenSource, что позволяет оперативно реагировать на запросы заказчиков о доработке решения. Наша команда с необходимыми инженерными компетенциями, готова обеспечить всестороннюю поддержку партнерам и их заказчикам на всех этапах внедрения: от подбора ПО до пилотирования и поддержки в эксплуатации этих решений», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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