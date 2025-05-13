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Владельцы электронных подписей стали продлевать их онлайн на 20% чаще ​

Удостоверяющий центр «Контура» провел исследование среди пользователей электронной подписи (ЭП). В тройку лидеров по онлайн-продлениям вошли жители Москвы, они обновляли подпись онлайн в 16% случаев от общего числа продлений без визита в офис УЦ, Свердловской области 一 12% и Челябинской области 一 11%. За год в этих регионах онлайн продлили действие 18,5 тыс. сертификатов, а суммарно по всей стране 一 48 тыс. сертификатов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Онлайн-продления в трех регионах-лидерах популярны по нескольким причинам. Москва задает пример деловой активности, быстрый ритм жизни не позволяет владельцам сертификатов тратить время на поездки в офис УЦ. В Свердловской и Челябинской областях находится много промышленных предприятий с управляющими компаниями в столице, поэтому они следуют тренду на онлайн-продления».

Действие сертификата электронной подписи, как правило, ограничено 12 или 15 месяцами, поэтому его продление — регулярная процедура. Обновить сертификат онлайн можно, пока действует старый. В остальных случаях сделать это можно только очно в удостоверяющем центре.

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