В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса

CorpSoft24, оператор ИТ-экосистемы для бизнеса, представил принципиально новый подход к внедрению ERP-систем: разработку решения для планирования и управления ресурсами предприятия по модели услуги из собственного облака (ERP_SaaS). Новая для российского рынка услуга позволит заказчику автоматизировать ключевые бизнес-процессы без единовременных значительных инвестиций в инфраструктуру и внедрение. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

По данным АНО «НЦК ИСУ», в 2024 г. российский рынок ERP-систем вырос на 10-12%. Однако в 2025 г. темпы запуска новых масштабных проектов замедлились. Это связано с рекордно высокой ставкой рефинансирования, что повлекло сокращение бюджетов предприятий на ИТ. При этом потребность в автоматизации и импортозамещении никуда не ушла.

ГК CorpSoft24 (АО «Корп Софт») предлагает рынку внедрение систем автоматизации уровня ERP по индивидуальному техническому заданию, с началом оплаты после завершения основных работ по разработке системы. Платежи могут быть распределены на срок до 24 месяцев. Принципиальное отличие новой услуги от уже привычных облачных ERP предложений заключается в том, что в результате проекта внедрения заказчик получает индивидуальное ERP-решение под свои бизнес-процессы без необходимости существенных капитальных расходов на старте за счет перераспределения их на поэтапные операционные расходы.

Организация также отказывается от затрат на собственную ИТ-инфраструктуру благодаря облачной модели, т.к. разработка системы проводится в облаке CorpSoft24 и предоставляется заказчику из облака «под ключ», со стартом оплат после начала опытно-промышленной эксплуатации.

Главной особенностью предложения является возможность спроектировать, разработать и получить необходимую функциональность ERP, не дожидаясь того, как будут аккумулированы необходимые финансовые средства. Также, по оценке экспертов CorpSoft24, новая услуга поможет сэкономить крупным российским предприятиям в среднем до 30% от стоимости ERP-проекта – за счет сокращения привлеченных в проект кредитных средств, оптимизации расходов на инфраструктуру и труд собственных ИТ-инженеров.

Специалисты CorpSoft24 помогут разработать методологию бизнес-процессов, спроектируют ERP, определят и согласуют с заказчиком стоимость внедрения, далее реализуют индивидуальный проект под конкретные бизнес-процессы организации в собственном облаке.

В CorpSoft24 отмечают, что ERP как услуга будет актуальна не только для компаний, которые стремятся оптимизировать затраты на внедрение ИТ-продуктов, но и для тех, кто хотел бы переложить техническую поддержку системы на компетентного внешнего подрядчика.

«Идея о разработке ERP-системы и ее предоставлении клиентам в облаке по подписке возникла у нас в связи с нынешней ситуацией на рынке. ERP относится к базовым, критически важным ИТ-системам предприятий. Однако в условиях высокой ключевой ставки и других финансовых ограничений компании, особенно в промышленном секторе, опасаются вкладываться в крупные проекты и сокращают текущие ИТ-бюджеты. Мы готовы взять на себя первоначальные затраты на разработку системы и таким образом помочь заказчикам быстрее решать ключевые задачи автоматизации. В определенном смысле такая рассрочка со стороны ИТ-компании – это новый финансовый инструмент для крупного бизнеса. Считаем, что подобные партнерства заказчиков и ИТ-подрядчиков должны стать новым бенчмарком уровня доверия и зрелости всего ИТ-рынка России», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Проекты по модели ERP_SaaS будут выполняться на платформе «1С:Предприятие 8». ГК CorpSoft24 обладает необходимыми компетенциями и статусами «1С», является многократным победителем в различных номинациях в конкурсе «1С:Проект года». Ранее специалисты CorpSoft24 уже выполнили более 20 проектов внедрения на базе «1С:ERP» для российских компаний, в том числе, ГК «ГалоПолимер», АО «Газпром СтройТЭК Салават», ООО «ХК Остров мечты», КП «ВДНХ», ООО «ФОРТ», АО «Корпорация Развития Дальнего Востока», ПАО «РусГидро» и др.