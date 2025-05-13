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Российский Красный Крест перевел сотрудников и волонтеров на сервисы от VK Tech

Российский Красный Крест перешел на платформу для коммуникаций VK WorkSpace. Одна тыс. сотрудников и волонтеров центрального аппарата и региональных отделений пользуются корпоративными инструментами для совместной работы от VK Tech с апреля 2023 г. Им доступны почта, календарь и диск, с марта 2025 г. к сервисам добавилась онлайн-доска. Об этом CNews сообщили представители VK.

Российский Красный Крест помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, по всей стране. Чтобы поддерживать стабильную и непрерывную коммуникацию между сотрудниками и волонтерами, гуманитарной организации нужно было проверенное и удобное решение, обладающее, кроме того, высоким уровнем безопасности и отказоустойчивости. VK Tech предоставил РКК специальные условия для использования платформы VK WorkSpace.

Теперь Российский Красный Крест может централизованно регистрировать почтовые ящики для новых сотрудников, волонтеров и инструкторов первой помощи. Команды смогли улучшить процессы с помощью инструментов платформы: они используют почту на домене организации, работают с документами в общих папках на диске.

Перейти на VK WorkSpace удалось за две недели через массовую миграцию. Подключили одновременно всех сотрудников и волонтеров, перенесли почтовые ящики с письмами и вложениями за последние пять лет, а также приоритетные данные из файлового хранилища.

«Российский Красный Крест работает по всей стране, охватывая 11 часовых поясов. В таких условиях особенно важно иметь надежные и удобные инструменты, которые позволяют поддерживать непрерывную связь и эффективно взаимодействовать на любом расстоянии. Переход на VK WorkSpace помог нам сохранить единое информационное пространство, в котором сотрудники и волонтеры могут работать слаженно, несмотря на географическую разбросанность и разные часовые пояса. Это особенно важно для нашей работы в чрезвычайных ситуациях, когда скорость и слаженность взаимодействия напрямую влияют на эффективность помощи», — сказала исполнительный директор Российского Красного Креста Мария Мухина.

«Для благотворительных организаций важно, чтобы рабочие инструменты были функциональными, надежными и стабильно доступными. Мы создаем решения именно с таким подходом — без потери качества, с полным набором необходимых сервисов и возможностью гибкой настройки под задачи команд любого направления и масштаба», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.

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