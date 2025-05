Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД

Postgres Professional разработала машину баз данных, в рамках которой можно объединить до четырех типов разных СУБД в рамках одной системы. Это аппаратное устройство, в его производство будет вложено свыше 1,5 млрд руб.

Машина для баз данных

Российская компания Postgres Professional, разработчик отечественной системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, сообщила CNews о создании так называемой «машины для баз данных» (МБД) Postgres Pro Machine. В ее производство она планирует инвестировать более 1,5 млрд руб. Ее партнером в этом начинании станет отечественный производитель компьютерной техники – компания Delta Computers, которая будет отвечать за аппаратное обеспечение.

Postgres Pro Machine – это, по сути, программно-аппаратный комплекс (ПАК). К моменту выхода материала он находился на финальной стадии тестирования, пилотные внедрения запланированы на вторую половину 2025 г.

По информации «Коммерсанта», 1,5 млрд руб. разработчики планируют вложить в проект в течение ближайших трех лет. Что немаловажно, эта сумма не включает инвестиции в этот же проект со стороны Delta Computers.

Postgres Professional Postgres Pro Machine

За счет Postgres Pro Machine компания Postgres Professional намерена открыть для себя рынок ПАК. По информации издания, потенциальные заказчики Postgres Pro Machine – это органы власти, банки и нефтегазовый сектор.

Модульная конструкция

Визуально Postgres Pro Machine напоминает крупногабаритный сервер башенного типа. Внутри внушительных размеров корпуса расположены очень плотно скомпонованные модули, коих в этой машине семь.

Благодаря этим модулям МБД способна объединить четыре типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). Разработчики уверяют, что управление всеми типами баз данных реализовано посредством единого интерфейса.

Модули в составе машины

В состав Postgres Pro Machine входят четыре ключевых модуля: OLTP (работа с большими высоконагруженными базами данных), DBaaS (работа с большим количеством баз), HTAP (горизонтальное масштабирование с использованием шардирования) и OLAP (высокопроизводительная аналитика для баз данных объемом свыше 2 ТБ). Помимо этого, в составе машины есть модули управления (Postgres Pro Platform), хранения (резервное копирование баз), а также коммутации и питания. Последний отвечает, в том числе, за коммутацию с интерфейсами 100 и 400 Гбит/с.

Цели ясны и понятны

Причина создания МБД – в изменившихся условиях использования баз данных российскими компаниями. «Сейчас большинство российских компаний вынуждены поддерживать несколько различных технологических стеков для работы с базами данных — СУБД на виртуальных машинах; базы данных, работающие без дополнительного слоя виртуализации; аналитические СУБД; СУБД размером более 150 ТБ», – сообщил CNews заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

По его словам, новая машина Postgres Pro Machine способна закрыть все эти потребности «в рамках одной системы». Использование МБД «обеспечит существенную экономию времени, денег и человеческих ресурсов заказчика», добавил Панченко.

Спрос будет, но будут и конкуренты

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Postgres Professional, в настоящее время заказчики в России ежегодно приобретают «несколько десятков машин баз данных». По прогнозам представителей компании, к 2030 г. ожидается трехкратный рост спроса на них, до 100 шт. в год. «В случае сохранения текущих темпов роста рынка планируем к этому времени занять около 50% рынка машин баз данных», – добавили они.

Фото: Julia Kadel / Unsplash В России существуют и другие МБД, как и за рубежом

«Инвестиции в специализированную инфраструктуру для работы с большими данными – это закономерный шаг на фоне роста требований к производительности и масштабируемости», – сказал «Коммерсанту» директор по исследованиям и разработкам компании OpenYard (производитель серверного оборудования) Игорь Лопатин.

Аналоги Postgres Pro Machine есть у многих компаний, как иностранных, так и отечественных. К последним относится Oracle с ее фирменным ПАК Exadata, получившим распространение на мировом рынке.

В России существует компания «Тантор Лабс» (входит в ГК «Астра»), которая с 2023 г. ведет разработку собственной МБД Tantor XData и выделила ее в отдельную компанию. Как сообщил CNews генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко, в разработку Tantor XData было инвестировано около 1 млрд руб. Деньги были вложены, в том числе, в создание собственной производственной площадки, а также в приобретение аппаратного обеспечения для демостендов и программы try and by.

Но не все компании, приступившие к разработке собственных МБД, дошли до финиша. В разное время с этой дистанции в той или иной степени сошли американские Microsoft и Teradata.