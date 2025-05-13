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Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции

Робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 прошел комплексную экспертизу и подтвердил соответствие критериям, установленным Постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Реестровый номер № 10625128. Дата внесения в реестр (выдачи заключения) – 10 апреля 2025. Об этом CNews сообщили представители ООО «Русский Робот».

Производитель робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 – ООО «Завод Роботов», разработчик – ООО «Русский Робот». Грузоподъемность изделия составляет 120 кг и позволяет заменить сложный и опасный труд человека в различных отраслях промышленности. Робот уже поставляется на критически значимые для страны предприятия, обеспечивая их технологический суверенитет.

RusRobot RR-120-2900 произведен с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России. Локализация процессов разработки и производства на территории Российской Федерации позволила оптимизировать и полностью контролировать все этапы производства, сокращая при этом сроки вывода продуктов на рынок. Успешное завершение этого процесса является доказательством возможностей ООО «Завод Роботов» и ООО «Русский Робот» как к обеспечению бесперебойных поставок промышленной робототехники, так и к содействию достижения показателей плотности роботизации, поставленных Правительством России.

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