Postgres Professional выводит на рынок машину баз данных Postgres Pro Machine
Postgres Professional, российский разработчик СУБД, инвестирует больше 1,5 млрд руб. в производство машины баз данных (МБД) Postgres Pro Machine. Партнером проекта выступает российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.
Postgres Pro Machine — первая на российском рынке МБД, которая объединит четыре типа разных СУБД в рамках одной системы: высоконагруженные базы данных, обработка аналитических запросов, оркестрация большим количеством СУБД среднего размера и горизонтальное масштабирование (шардирование). При этом управлять всеми типами БД можно будет из единого интерфейса.
«Сейчас большинство российских компаний вынуждены поддерживать несколько различных технологических стеков для работы с базами данных — СУБД на виртуальных машинах; базы данных, работающие без дополнительного слоя виртуализации; аналитические СУБД; СУБД размером более 150 ТБ, — отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Postgres Pro Machine закроет все эти возможности в рамках одной системы, что обеспечит существенную экономию времени, денег и человеческих ресурсов заказчика».
Другое отличие Postgres Pro Machine — благодаря синергии аппаратного уровня и программного обеспечения, скорость работы вырастет на 30% и более по сравнению с существующими решениями. Такого результата невозможно достичь в рамках обычного проекта по установке софта на «железо» и оптимизации настроек — для этого потребовалась разработка аппаратной платформы и переработка самой СУБД.
За аппаратную часть Postgres Pro Machine отвечает российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers. Инженеры компании разрабатывают продукты с 2016 г. в собственном R&D центре. Среди заказчиков Delta Computers — российские компании из сфер энергетики, транспорта, финансов, ретейла и др.
Сейчас Postgres Pro Machine находится на заключительной стадии тестирований, пилотные внедрения запланированы на вторую половину 2025 г.