Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики

Компания «Энергоспецмонтаж» использовала платформу CommuniGate Pro на протяжении нескольких лет с поддержкой предыдущего правообладателя. Однако после передачи всех прав на платформу CommuniGate Pro компании СБК в 2024 г. перед заказчиком встали актуальные вопросы обновления и технической поддержки, а также покупки новых лицензий для сотрудников «Энергоспецмонтаж». Об этом CNews сообщили представители СБК.

Компания «Энергоспецмонтаж» представляет собой сеть филиалов, работающих как в России, так и за рубежом, и насчитывающих более 3000 сотрудников, специализирующихся на выполнении монтажных работ при строительстве атомных электростанций.

Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro – российский программный продукт, на рынке с 1998 г. Продукт внесен в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

В феврале 2025 г. при участии партнера компании СБК, «Гигант Компьютерные системы» (ГКС), был осуществлен бесшовный процесс миграции почтовых ящиков заказчика на CommuniGate Pro версии 6.3.39, редакция unified. Помимо основной функции корпоративного средства коммуникаций, для компании «Энергоcпецмонтаж» важны возможности передачи аудио- и видеосообщений, что поддерживается платформой CommuniGate Pro.

Компания СБК полностью спроектировала переход заказчика на свою версию решения, а компания ГКС оказала существенную поддержку в его реализации.

«В нашей компании успешно отлажена методология перехода на новую версию продукта вне зависимости от числа пользователей. Мы понимаем, что электронная почта – основной канал корпоративных коммуникаций, поэтому стараемся реализовать миграцию бесшовно и в кратчайшие сроки, не нарушая бизнес-процессы заказчиков, которые для нас всегда в приоритете», − сказал директор по развитию бизнеса компании СБК Виктор Серебряков.

«Для нас приоритетом является обеспечение бесперебойной работы корпоративных систем наших заказчиков. Мы гордимся тем, что наша компания смогла внести существенный вклад в успешную реализацию этого проекта вместе с командой СБК. Это подтверждает эффективность нашего партнерства и способность решать задачи любой сложности для организаций с территориально распределенной структурой. «Гигант» продолжит развивать компетенции в области внедрения и поддержки корпоративных коммуникационных решений, чтобы и дальше обеспечивать надежность бизнес-процессов наших заказчиков», − сказал руководитель ИТ-услуг компании ГКС Егор Ковалев.

В течение месяца компания «Энергоспецмонтаж» вела тестирование работы версии 6.3.39 и по итогу пришла к выводу о ее полном замещении всей необходимой функциональности версии предыдущего правообладателя. В настоящий момент компания-заказчик подключена к многоканальной системе технической поддержки СБК.

«Выражаем искреннюю благодарность команде СБК и «Гигант» за успешную реализацию проекта по модернизации нашей корпоративной почтовой системы. Специалисты продемонстрировали высочайший профессионализм при обновлении почтового сервера и расширении почтового пространства для увеличения количества почтовых ящиков. Особо ценим их компетентность и слаженную работу, благодаря которой проект был реализован без простоев в работе. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше способствовать развитию и совершенствованию IT-инфраструктуры нашей компании», − сказал начальник отдела ИТ компании «Энергоспецмонтаж» Евгений Бессонов.