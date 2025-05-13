Cleverbots: стереотипы, связанные с использованием чат-ботов, в которые мир до сих пор верит

Почти 90% российских компаний рассматривают внедрение искусственного интеллекта для анализа данных. Чат-боты занимают почетное место наравне с другими сотрудниками корпораций, отлично автоматизируют отчетность, снижают ошибки и ускоряют решения. Однако несмотря на их преимущества, делегирование полномочий ИИ-помощникам до сих пор вызывает сомнения. Об этом CNews сообщили представители компании Cleverbots.

Как отмечает руководитель ИТ-компании Cleverbots Екатерина Вяжева, такая реакция чаще всего обусловлена мифами, витающими вокруг ИИ-ассистентов.

Бот заменит человека

Безусловно, идея сократить штат сотрудников и существенно сэкономить бюджет выглядит заманчиво. Ведь ИИ-помощник может работать круглосуточно, не требует индексации зарплаты и вовсе не просит денег за свой труд. Однако наивно предполагать, что даже самый совершенный виртуальный ассистент способен полностью взять на себя ответственность за ключевые процессы. Особенно решение нестандартных задач, где нужны креатив, эмпатия и способность уловить глубокое понимание контекста.

Чат-боты – это временный тренд

Современный бизнес делает высокие ставки на ИИ-инновации, которые уже стали неотъемлемой частью больших экосистем и продолжают развиваться. Мировые гиганты внедряют генеративный искусственный интеллект в свои продукты. Apple включила с устройства персонализированных помощников, учитывающих личный контекст пользователя, его распорядок дня, отношения и коммуникации. BMW собирается внедрить DeepSeeker AI в автомобили, чтобы во время поездки генерировать рекомендации по оптимальному маршруту, анализировать дорожную обстановку, следить за погодой и состоянием машины.

Кроме того, последние разработки в ИТ-области технологической компании Anthropic говорят о том, что к 2026 г. онбординг виртуальных сотрудников станет новой реальностью. Эти «работники» будут иметь собственную память, корпоративные аккаунты и пароли, и смогут выполнять сложные многозадачные роли, далеко выходящие за рамки обычных ассистентов.

Чат-боты узконаправленные

В последнее время чат-боты стали самым распространенным инструментом клиентской поддержки. В реальности ИИ-ассистенты обладают огромным спектром функций, позволяющим осуществлять задачи любого отдела компании. HR, внутренние коммуникации, обучение, адаптация новых сотрудников — огромное поле для исследования их потенциала. ИИ-помощники помогают новичкам освоиться и познакомиться с корпоративной культурой и даже собеседуют кандидатов, повышая эффективность работы HR-департаментов.

Екатерина Вяжева добавляет: в корпоративной коммуникации чат-боты также используют для ответов на вопросы сотрудников и создания базы знаний компании.

Чат-бот – очень небезопасный инструмент

Киберпреступления стали одной из главных угроз для современного бизнеса, что делает вопросы безопасности данных приоритетными при разработке и внедрении ИИ-решений. Современные чат-боты создаются с учетом высоких стандартов кибербезопасности: все данные, передаваемые через них, шифруются по тем же принципам, что и в банковских сервисах. Это обеспечивает надежную защиту от кражи информации и несанкционированного доступа.

Опытные разработчики внедряют дополнительные технологии для предотвращения кибератак. Интеллектуальные фильтры и системы мониторинга помогают выявлять подозрительную активность, блокировать фишинговые атаки и минимизировать риски утечки данных. Такие меры позволяют компаниям использовать чат-ботов с уверенностью в безопасности своих клиентов и бизнеса.

На сегодняшний день чат-боты – это не про замену человека, а инструмент укрепления позиций компании и усиления конкурентоспособности. ИИ-разработка подходит для компании любой величины и с отвечает запросам современного бизнеса, обеспечивая автоматизацию рутинных процессов. Как отметил основатель OpenAI Сэм Альтман, ИИ не вытеснит людей, но люди, работающие с ИИ, вытеснят тех, кто этого не делает.