Axenix запускает платформу для создания интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ

Разработка Axenix позволяет создавать персональных ИИ-ассистентов для решения различных бизнес-задач. Решение упрощает работу с корпоративными базами знаний и данных: «умный» помощник по запросу находит нужную информацию, визуализирует ее и делает выводы, помогающие в принятии управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Платформа ИИ от Axenix помогает сотрудникам создать персонального ИИ-помощника, который опирается на базы данных и документы компании.

Инновационный подход связан с использованием генеративного искусственного интеллекта (ГенИИ) для ситуативной аналитики (Ad-hoc) с использованием различных источников — реляционных баз данных, внутренней базы знаний, интернета.

Кроме того, ИИ-платформа позволяет загружать для анализа различные файлы, а также интегрируется с корпоративными сервисами и трекерами задач.

«За 30 лет работы с компаниями из разных отраслей Axenix сформировал глубокую экспертизу в цифровой трансформации, — сказал Александр Стрельников, руководитель направления GenAI Axenix. — Сейчас мы вступаем в новую эру — эпоху автономных GenAI-агентов, способных не просто выполнять задачи, а управлять сложными бизнес-процессами, анализировать данные и помогать принимать обоснованные решения. Тенденция показывает, что GenAI переходит от единичных решений к комплексной экосистеме, где интеллектуальные агенты взаимодействуют между собой, автоматизируют кросс-функциональные процессы и адаптируются под запросы пользователя. Это уже не просто чат-боты, а полноценные цифровые сотрудники, работающие в связке с людьми.

Платформа ИИ от Axenix — это следующий шаг в эволюции корпоративных систем. Она позволит внедрить персональных AI-ассистентов для каждого специалиста, связать их в единую сеть и обеспечить сквозную автоматизацию от операционных задач до стратегических решений. В ближайшие годы компании, которые освоят этот подход, получат многократное преимущество в скорости, масштабируемости и эффективности».

При разработке платформы специалисты Axenix сфокусировались на создании простой и понятной логики взаимодействия пользователя с решением. После авторизации сотрудник компании запускает чат-бота, формулирует для него запрос — текстом или голосом, отвечает на уточняющие вопросы, загружает данные. ИИ-помощник проводит поиск в корпоративных базах данных, массивах документов, базах знаний, анализирует и структурирует информацию, предлагает наиболее подходящие формы визуализации полученных выводов. В дальнейшем можно уточнить ответы бота, запросить дополнительную аналитику, сформировать нужные диаграммы и графики. Пользователи могут делиться созданными ботами с коллегами, что упрощает командную работу над задачей.

Возможности разработки могут быть полезны сотрудникам различных подразделений и департаментов. Так, специалисты коммерческой службы могут использовать «умного» помощника для получения справок, консолидации информации о продуктах и клиентах, а также анализа отзывов пользователей. Сотрудники бэк-офиса могут создать чат-ботов для работы с документами, контрагентами и подрядчиками, формирования финансовой аналитики, для решения задач в рамках управления персоналом и обеспечения работы служб технической поддержки.

ИИ-ассистент на платформе способен практически мгновенно предоставить руководителям визуализированный отчет по актуальным данным в любой сфере деятельности компании, а также оценить их динамику и предложить выводы. Кроме этого, платформа позволяет создавать специализированных интеллектуальных ассистентов — по налогам, юридическим и регламентным вопросам, для адаптации новых сотрудников и т.д.

Аналитика от ИИ-платформы Axenix отличается большей глубиной, актуальностью и достоверностью, нежели те статичные данные, которые способна предоставить традиционная BI-система, в том числе за счет анализа данных из неструктурированных источников. Кроме того, ИИ-ассистент способен выдать подробное пояснение по каждому значению визуализированной аналитики.

Платформа ИИ размещается на вычислительных мощностях предприятия, что обеспечивает максимальный уровень безопасности и конфиденциальности данных, предотвращает возможность их утечки за пределы периметра компании. Защищенность платформы обеспечивается не только корпоративными ИБ-системами, но и встроенными инструментами, которые автоматически выявляют в пользовательских вопросах персональные данные и затем маскируют их.