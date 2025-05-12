CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В деревне с укладом жизни сибирских крестьян ускорили интернет

Жители деревень Новосибирского района теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительные базовые станции в селах Алексеевка и Сенчанка, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В населенных пунктах суммарно проживает около 1000 человек. Близко расположенные к Новосибирску поселения привлекательны как для жилой, так и для дачной застройки, а еще здесь находятся интересные места для отдыха. В Алексеевке работает музей живой природы «Алексеевской слободы», в котором воссоздан уклад жизни сибирских крестьян, а сотрудники проводят образовательные программы для детей и взрослых.

Связисты установили базовую станцию так, что в зону ее действия попали не только частные дома, но и часть автомобильной дороги, ведущей к городу и крупным автомобильным трассам. Специалисты задействовали сразу несколько слоев в сети четвертого поколения, то есть качественный интернет будет доступен для большого числа абонентов одновременно и на удаленных от базовой станции территориях. Согласно замерам, пиковые скорости мобильного интернета достигают здесь 70 Мбит/с.

Село Сенчанка расположено дальше от города, но здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазины. Установленное телеком-оборудование позволит жителям получать услуги связи — как на улице, так и внутри зданий. Максимальная скорость передачи данных достигает в Сенчанке 90 Мбит/с.

«Новосибирский район находится в непосредственной близости от регионального центра и окружает город со всех сторон. Это накладывает свой отпечаток на развитие территории. В первую очередь, это самый густонаселенный район в регионе – в нем проживает почти 162 тыс. человек. Учитывая специфику муниципального образования, мы тщательно планируем развитие сети, чтобы обеспечить клиентов качественным сервисом. Аналитика подтверждает положительные изменения. В четвертом квартале 2024 г. скорость передачи данных выросла в этом районе на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153