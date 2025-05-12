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realme P3 появился в продаже в России

12 мая на AliExpress состоялся старт продаж в России новинки – realme P3. Realme P3 построен чипсете Snapdragon 6 Gen 4 5G, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Также устройство оборудовано емкой батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Благодаря поддержке частоты обновления экрана 120 Гц, пиковой яркости в 2000 нит и технологии AMOLED Esports Display, гаджет предлагает пользователям четкое и плавное изображение. Для геймеров реализована функция GT Boost, которая повышает производительность устройства за счет искусственного интеллекта. Игровая оптимизация позволяет достигать частоты кадров до 120 FPS в популярных играх.

Смартфон обладает высочайшим уровнем защиты от воды и пыли — IP69, что делает его устойчивым к любым условиям эксплуатации. Для стабильной работы при длительных игровых сессиях предусмотрена новая система охлаждения AeroSpace Cooling System, эффективно снижающая нагрев устройства.

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realme P3 появился в продаже в России

Камера устройства оснащена 50-мегапиксельным сенсором с поддержкой искусственного интеллекта, что позволяет делать снимки высокого качества и быстро их обрабатывать.

Также стоит отметить объемы памяти: 26 ГБ динамической оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Новинка уже доступна в продаже и стартует по цене от от 16,8 тыс. руб. Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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