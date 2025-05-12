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Облачная платформа Utrace Analytics расширена новыми функциями

Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace Analytics. Новый функционал направлен на повышение точности аналитики, упрощение мониторинга товарных запасов, а также предоставление клиентам инструментов для принятия решений о стратегии сбыта фармпрепаратов. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей, импортеров, аптечных сетей и других участников фармрынка, которое использует в качестве основного источника данных информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»). Utrace Analytics в режиме, близком к реальному времени, позволяет следить за различными показателями сбыта.

В обновление системы вошел ряд значимых улучшений, которые делают аналитику данных о фармпродукции более прозрачной и информативной. Так, в отчет по товарным остаткам было добавлено поле «Отгружено», позволяющее отслеживать упаковки, находящиеся в транзите между участниками цепочки поставок. Данные будут доступны в общем отчете по остаткам Utrace Analytics, что позволит пользователям получать достоверную картину движения товаров и оптимизировать логистику.

Кроме того, в отчет по выбытиям было добавлено поле «Тип экспорта». Оно позволяет видеть, куда были экспортированы лекарственные препараты, с детализацией по направлениям, например, в Узбекистан, страны ЕАЭС или третьи страны. Эта информация помогает производителям и поставщикам лучше планировать экспортные операции и анализировать спрос на внешних рынках.

Одним из важных нововведений Utrace Analytics стала реализация отчета по истекающим срокам годности лекарственных препаратов. Функционал позволяет производителям оперативно оценивать состояние товарных запасов, выявлять риски списания продукции, оптимизировать распределение товаров и минимизировать финансовые потери. Отчет показывает «глубину полки» — количество упаковок, а также сроки годности по каждому препарату со значениями «более полугода», «от 3 до 6 месяцев» и «менее 3 месяцев». Данные можно получить как на уровне аптечных сетей, так и на уровне отдельных аптек. Сведения доступны с разбивкой по регионам, вплоть до конкретных адресов точек продаж.

В Utrace Analytics также был усовершенствован алгоритм определения фармролей, предназначенный для классификации участников фармрынка по различным сегментам — коммерческим и государственным аптекам, лечебно-профилактическим учреждениям, контрактным производителям. Теперь пользователи платформы могут группировать фармроли, объединяя различных участников рынка в одну категорию и получая по ним необходимый срез данных.

«Фармацевтическая индустрия — это высококонкурентный рынок, преимущество на котором во многом можно получить за счет точной и оперативной аналитики. Мы продолжаем развивать Utrace Analytics с учетом ключевых задач наших клиентов. Это повышение прозрачности цепочек поставок, снижение рисков убытков благодаря мониторингу сроков годности и управлению запасами, гибкость аналитики через кастомизацию фармролей и высокая точность сегментации данных. Обновления системы проходят автоматически, поэтому уже доступны всем пользователям Utrace Analytics», — сказала Анаит Агаджанян, Support Team Lead компании Utrace.

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