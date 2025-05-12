Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space

Системный интегратор Navicon и отечественный вендор «Интегрированные системы управления» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Navicon предложит клиентам low-code платформу Knowledge Space, предназначенную для разработки ИТ-решений в области планирования, мониторинга, анализа и поддержки управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon пополнил свой портфель решений российской low-code платформой Knowledge Space для интегрированного бизнес-планирования. Knowledge Space представляет собой систему для настройки IBP-решений, поддерживающих планирование продаж производства и цепей поставок, включая инструменты для прогнозирования спроса и оптимизационные продукты.

Navicon видит большую ценность платформы Knowledge Space в том, что она построена по принципу low-code. Такой подход позволяет значительно ускорить процесс автоматизации для клиентов и снижает порог входа с точки зрения экспертизы. А высокая адаптивность системы выгодно отличает Knowledge Space от коробочных решений, позволяя автоматизировать процессы с минимальным вовлечением производителя ПО.

Платформа в первую очередь предназначена для организаций, осуществляющих цифровую трансформацию процессов стратегического и операционного планирования, а также мониторинга ключевых показателей и аналитики. В частности, в Navicon считают, что она может быть востребована в крупных промышленных и торговых компаниях. Объектно-ориентированный подход в сочетании с передовыми инструментами визуализации цепочек поставок и высокой производительностью при работе с большими массивами данных обеспечивают оптимальное решение задач в области производственного планирования и управления логистикой.

Включение платформы Knowledge Space в пул IBP-решений от Navicon позволит интегратору создавать для клиентов единый ИТ-ландшафт для координации задач сотрудников, бизнес-целей, операционных планов и корпоративных данных. Такой подход обеспечивает комплексное управление всеми аспектами планирования: от бюджетирования и прогнозирования до оперативной отчетности и управления рисками.

«Расширение партнерского портфеля Navicon за счет одной из лидирующих российских платформ для интегрированного планирования открывает новые возможности для наших заказчиков, — отметила Юлия Романова, руководитель департамента IBP Navicon. — В текущих условиях особую ценность приобретает наличие полнофункциональных отечественных решений, которые не только соответствуют мировым аналогам, но и адаптированы под специфику российского бизнеса. Наши совместные продукты позволят клиентам не просто заменить иностранные системы, а переосмыслить процессы планирования с учетом новых экономических реалий».

«Наша компания стремительно развивается как крупный игрок рынка цифровых продуктов. Партнерство с Navicon — профессиональным и надежным интегратором — позволит совместно предлагать нашим клиентам более качественную экспертизу в области планирования и управления операционной эффективностью на базе платформы Knowledge Space», — сказал Павел Козанов, коммерческий директор компании «Интегрированные системы управления».

Платформа Knowledge Space заняла первое место в рейтинге IBP-систем 2024 г. по версии Market.CNews.