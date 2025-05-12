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Исследование подтвердило эффективность многоэтапного тестирования и мониторинга для совершенствования ИИ в анализе маммограмм

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы и компания «Цельс» представили результаты трехлетнего исследования, посвященного применению искусственного интеллекта для анализа маммографических изображений. Основное внимание в работе уделено тому, как внешнее тестирование и регулярный мониторинг влияют на качество работы ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представители компании «Цельс».

Тестирование проводилось в рамках Московского эксперимента Центра диагностики и телемедицины ДЗМ по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Использование компьютерного зрения позволяет сократить время, затрачиваемое на описание диагностических исследований, а также предоставляет медперсоналу помощь при формировании заключения по диагностическому исследованию.

Научная статья с результатами исследования опубликована в авторитетном международном журнале Diagnostics. В числе авторов — специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины, а также представители компании-разработчика «Цельс», включая ее коммерческого и технического директора.

Актуальность исследования

В 2020 г. на долю рака молочной железы приходилось более 20% всех случаев злокачественных новообразований. Несмотря на то что ранняя диагностика позволяла добиться полного излечения в подавляющем большинстве случаев, около трети пациенток узнавали о болезни лишь на поздних стадиях.

Методология и результаты

В исследовании использованы данные более чем 590 тыс. маммографических исследований, проведенных в 112 медицинских учреждениях на оборудовании десяти различных производителей. Ученые анализировали работу ИИ-системы как ретроспективно, так и в режиме реального времени, постоянно дорабатывая алгоритм на основе обратной связи от врачей-рентгенологов и результатов внешних проверок.

Благодаря многоэтапному тестированию и непрерывному мониторингу удалось добиться значительного прогресса в качестве работы искусственного интеллекта. За 2 года и 9 месяцев тестирования ИИ-систем точность анализа маммограмм выросла на 15,6%, а чувствительность системы — ее способность корректно выявлять патологии — увеличилась на 37,1%. При этом количество технических ошибок сократилось с 9% до 1%.

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